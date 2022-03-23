花東6.6強震撼全台！921之後第5大地震 氣象局分析成因
今（23）日清晨1時41分在花蓮縣府南方62.6公里處、約在花蓮與台東交界的近海，發生芮氏規模6.6強震，地震深度30.6公里。根據中央氣象局統計，這起地震是1999年921大地震發生後，23年來全台週邊規模第5大的地震，而且也是當地半世紀以來最大的地震。氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，這起地震主因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓碰撞釋放能量，預估未來3天內當地仍有可能發生規模5到6的餘震，請民眾特別留意。
根據氣象局觀測資料顯示，截至上午9時為止，已經發生54個有感餘震，其中有1個餘震規模超過6以上，有4個餘震規模超過5以上，32個規模在4到5之間，16個餘震規模在3到4之間，另外有超過150起規模小於3.7的小型餘震。
陳國昌表示，這起地震發生的位置在花蓮及台東交界，比較特別的是，相較於宜蘭、花蓮外海地質破碎帶上經常發生間接性地震，今天清晨這個主震及餘震比較屬於直接性的地震，震央就菲律賓海板塊擠壓帶上，由於地層剛性較強，過去鮮少有較大的地震出現，統計近50年來只有發生過15起規模超過5以上的地震就可以證明，直到能量累積到一定程度之後才發生釋放能量引起錯洞造成大地震。
陳國昌提醒，由這起地震規模相當大，後續數個月到1年之間，都有可能發生規模較大的餘震，民眾務必要做好防震準備。