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批公司化非萬靈丹　台鐵產工：政府應停下失速列車

▲台鐵產工強調，教育訓練缺乏標準、設備老舊也並非透過公司化可解決，工會要求送出勞資爭議調解，「會用行動，停下政府這輛失速列車」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台鐵產工強調，教育訓練缺乏標準、設備老舊也並非透過公司化可解決，工會要求送出勞資爭議調解，「會用行動，停下政府這輛失速列車」。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-23 10:05:12

立法院交通委員會今（23）日逐條審查鐵路法修法草案，以明確台鐵日後公司化監理機制，而台鐵產工稍早也在台北車站舉辦記者會強調，今日所有的台鐵工會一同站出來，教育訓練缺乏標準、設備老舊也並非透過公司化可解決，工會要求送出勞資爭議調解，「倘若企工不送，產工也會送，調解倘若不成，產工也一定會有下一步行動，會用行動，停下政府這輛失速列車」。

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台鐵產業工會表示，產工跟台鐵的所有工會一起站出來，是希望國家正視鐵路安全及保障，台鐵過去遇到事故的態度，不論是普悠瑪究責基層司機，或是太魯閣推卸外包廠商，面對罹難者家屬的態度就好像是過往面對提出問題的員工，避重就輕，協尋一年還不知道最後會怎麼處理。

「在普悠瑪事故後製作安全第一的紅背心，讓員工穿了好像就會有安全」，產工指出，我們非常擔心，現在的公司設置條例就好像是執政黨的紅背心，一味的對外宣傳公司化台鐵會更安全，但實際上在工作場域的教育訓練、設備一樣沒標準也老舊，人手缺乏傳承不足，這些不是公司設置條例通過就會自動解決，可以預期，如果要等到營利後才能來改善設備，為節約人事成本來修改工作流程，這樣造成的惡性循環才會讓旅客及鐵路同仁的生命財產受到威脅。 

過去在普悠瑪事故後，時任交通部政務次長的王國材作為台鐵總體檢小組執行長，總體檢改善項目為求加速解決，許多還只是剛招標的案子就急著解除列管，甚至家屬就提出被劃已達成的其中一項，可能與太魯閣事故有極大的關聯；普悠瑪事故後，台鐵局長張政源承諾要提高待遇留住人才，員工加薪1至2萬，但到退休前都還沒有具體承諾；前交通部長林佳龍說，台鐵要作照顧員工的示範，但2020年不僅欠發員工加班費，更擅自變更同仁班表減少員工收入，面對一直跳票的政府，產工認為不能再姑息。

產工強調，對於工會的訴求，若政府無法給予書面保證，執政黨只想透過完全執政，讓條例在立法院強渡關山，勢必引發工會升高抗爭層級，公司化不是萬靈丹，台鐵改革安全改革要基層參與，政策負債要政府負擔，勞動條件要白紙黑字的保證。

另外，綜觀過去其他公司化、民營化的案例，新進人員勞動條件下降導致的問題層出不窮，工會堅持，無論現職或未來新進人員，都應該同工同酬，改革不該拿基層當犧牲品，更遑論目前條例中，對於安全改革內容空洞、缺乏基層參與、台鐵資產處理的方式黑箱，勞動條件不變也只有部長口頭回應。為了避免改革倉促而無效，工會要求送出勞資爭議調解，「倘若企工不送，產工也會送，調解倘若不成，產工也一定會有下一步行動，會用行動，停下政府這輛失速列車」，請政府正視基層的心聲，與工會簽訂協議避免讓爭議擴大。

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