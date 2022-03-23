傳承鄭文燦！吳思瑤幕僚許家睿登記參選　拚翻轉桃園八德

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許家睿表示，桃園市八德區民進黨已經24年沒有提名過35歲以下的年輕人來參選，上一位在八德區參選的民進黨籍青年是30歲時的現任市長鄭文燦，當時也成功拓展民進黨席次，從原本5席中佔1席增加為2席。這次的競選口號「年輕加一位」，就是希望傳承鄭文燦的市政成績與參選經驗，為民進黨在八德再增加一席。此外許家睿也提到，八德正在經歷城市發展的轉型期，希望可以藉由參選翻轉八德，讓「八德升格新都心」。
曾光宗說，許家睿不只在國會協助吳思瑤推動5年50億大學「新宿舍運動」，也協助教育部檢討學校工程單價過低，工程物調經費沒有編列充足的問題，從桃園在地大學的視角來看八德的發展，非常贊同許家睿所提出的「升格八德新都心」政見。未來八德將成為桃園新的都市發展核心，全區也是桃園市國土計畫劃設的集約發展區域，現況下八德區的都市計畫碎裂有待整合，因應越來越多的人口移入，不論是在聯外交通、教育資源與發展地方品牌，帶動經濟商業發展……等面向，都需要像許家睿這樣年輕專業的政治工作者來服務。
陳秉澤說，他與許家睿一起擔任桃園市籃球委員會副主委的職務，除了每年協助舉辦「市長盃」、「主委盃」……等基層籃球的賽事，桃園市籃委會從2017年開始就積極推動台灣三對三籃球的發展，三對三籃球已經是奧運正式項目，去年東京奧運台灣取得女子三對三籃球的資格賽參賽資格，可惜最終未能打入會內賽。也因為如此，在吳思瑤及許家睿的協助之下，體育署從去年開始積極推動「台灣三對三籃球前進奧運」計畫，也籌組了台灣實力等級最高的T3BA聯賽，舉辦比賽不只可以替台灣累積國際籃總FIBA的國家積分，取得國際賽的參賽資格，更能透過讓球員以賽代訓的方式培育國手。以自己跟許家睿共事的經驗要大力推薦，在推動體育的面向上，從中央到地方許家睿都是最有熱誠最有經驗的推手。
蘇世岳則說，民進黨在八德區過去幾次選舉皆穩定有2.5到接近3席的票源，以他過去參與八德區選舉的經驗來說，這次民進黨提名三席，由兩位資深現任議員加上年輕有戰力的許家睿來競選，將會是最強的黃金組合。這次八德區投票權人數相較上一屆新增一萬多人，其中有不少是年輕的移入人口，期待許家睿能夠秉持問政的專業，替市民解決市政問題，爭取年輕選票的認同。