跨派系力挺！拚初選過關　黃韋鈞勤跑：會做事不是自己說

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黃韋鈞表示，林淑芬為五股在地優質立委，呂孫綾則為泰山、林口前立委，兩位委員對地方建設、發展不遺餘力，希望也能跟上兩位立委的腳步，從中央到地方，一起建設五泰林，也要謝謝兩位在地立委的大力相挺。
黃韋鈞也表示，在此之前剛舉辦完競選辦公室成立大會，包含新北市六名現任、前任委員以及五股、泰山、林口里長聯誼會會長、農會幹部等皆出席力挺，可見地方真的期待一個會做事、肯做事的年輕人一起為五泰林來打拚。
黃韋鈞指出，現在的選民對政治人物的標準非常高，光喊口號和作秀是不可能被認可的，因此必須以雙腳勤跑基層，對鄉親的生活大小事親力親為，會做事不是自己說，也要能獲得地方鄉親的認同。
黃韋鈞進一步說明，距離開始民調只剩不到20天，身為新人最大的挑戰就是知名度，在地立委的支持能夠加深地方鄉親的印象，接下來會持續勤跑基層，用行動證明自己是最實力且最具經驗的新人。
黃韋鈞也補充，許多鄉親在上週末競總成立大會結束後，紛紛告訴他，已許久沒看過這麼多跨縣市、跨政黨、跨派系的立委與青年政治工作者在地方齊聚，希望未來也有更多年輕人為了地方站出來，自己也會邀請更多長期為台灣打拚的好朋友一起來看見五泰林的好。