規模6以上大地震頻傳！去年多1倍 恐進入「地震活躍期」
今（23）日清晨花蓮與台東交界發生芮氏規模6.6強震，且主震發生2分鐘後，又發生一個規模6.1的餘震，加上今年1月3日在花蓮東方外海也曾發生規模6.0地震，開年迄今才3個多月就已經出現3個規模6以上地震，已經超出中央氣象局長期平均值、每年2.5起規模6以上地震，外界擔心是否真的要進入「地震活躍期」？氣象局地震測報中心主任陳國昌提醒，從2020年下半年開始，台灣附近大地震活動確實比較頻繁，尤其去年大地震數量比平均值多出1倍，很可能這樣的狀況會延續到今年，地震活躍期確實可能慢慢來臨，「甚至可能已經進入活躍期中！」
根據氣象局統計，去年（2021）全年共有4起芮氏規模6以上強震，若加上觀測區邊緣的1起，合計有5起規模6以上大地震，與長期平均值每年約2.5起相較明顯多出1倍。另外，規模5到6的中型地震過去長期平均值是每年23到25個，但去年就有43個，數量也是明顯偏多。
陳國昌提醒，大地震偏多的情況在全球都慢慢浮現，尤其在環太平洋地震帶上更是顯著，比較讓人憂心的是今年很可能會延續去年地震數量偏多的狀況，代表地震活躍期確實可能慢慢來臨，甚至不排除台灣已經進入地震活躍期，後續效應值得特別關注。