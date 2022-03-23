7-11義大利麵包裝有秘密？內行一眼看懂：「3口味」必吃
超商化身即食餐廳，根據經濟部統計，即食餐食年產值突破290億，連續10年創下新高。搶攻外食商機，7-11宣布推出全新品牌「Ohlala」，首波共15款義大利麵與焗飯料理，在包裝上還藏有貓膩，內行人一眼就看出口味怎麼挑。
7-ELEVEN指出，門市以義大利麵和焗飯最受年輕族群歡迎，其中義大利麵每年可賣出逾2000萬份，相當於疊出8200多座101大樓之高。瞄準民眾對西式洋食的需求，7-ELEVEN今（23）日宣布推出全新品牌「Ohlala」，首波商品共有15款義大利麵與焗飯料理。
7-ELEVEN表示，「Ohlala」是法國人的驚嘆起手式，代表讚嘆美味。全新品牌「Ohlala」首波將有12款義大利麵、3款焗飯同步亮相。商品包裝也藏了小細節，將各種口味用顏色視覺化，黃標代表白醬、紅標是紅醬、綠標為青醬、黑標則是清炒，內行人一眼就看懂，為的是民眾在挑選商品時，能更快速掃過、尋找想要的口味。
其中民眾最喜愛的仍是白醬，尤其是女性客層，其次是紅醬，以男性客層為主，搭配烤雞、燻腸則是上班族、學生族群首選，而熱量相對較低的清炒風味，是許多粉領族、健身族的心頭好。
在15款商品中，首推3款口味必嘗，7-ELEVEN透露，考慮到許多客群都是上班族，上班時間不太方便吃「黑漆漆」的墨魚麵，因此開發出香蒜海鮮墨魚生義大利麵（89元），用日本特製配方作出黑色麵條清炒提味，吃完嘴巴牙齒都不會沾染墨黑。
另有兩款新品明太子義大利麵（89元）及義式蕃茄肉醬義大利麵（79元），前者使用了3種不同口味的明太子入菜，絕對吸引明太子控。後者則用西班牙紅酒熬煮肉醬，搭配雙色起司濃郁但不膩口。