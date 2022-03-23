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強震驚魂！花蓮玉里碾米廠房被震歪

▲花蓮近海23日凌晨發生地震，最大震度台東6弱、花蓮5強，玉里鎮一家碾米廠房被震歪，所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
▲花蓮近海23日凌晨發生地震，最大震度台東6弱、花蓮5強，玉里鎮一家碾米廠房被震歪，所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日

中央社

2022-03-23 11:11:35

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）今天凌晨花蓮近海發生規模6.6地震，餘震數十起，震央附近居民一夜未眠，玉里鎮一家碾米廠房被震歪，台東縣消防局東河分隊也成受災戶，廳門被震到變形，所幸無人受傷。

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凌晨1時41分左右花東地區發生顯著有感地震，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱、花蓮5強；之後陸續有規模4.7到5.8的20多起地震。

玉里鎮楊姓民眾告訴中央社記者，半夜睡夢中被「地牛」彈起，先是垂直上下震動，然後才搖，連續有4波震度都很強，大家幾乎都不敢睡，天亮了還在搖。

玉里鎮除拓寬工程的玉興橋預力梁傾倒斷裂外，一家碾米廠的鐵皮廠房也被震歪斜，擔心傾倒，警方已拉起封鎖線。

省道台30線玉長公路因地震路基錯動，路面龜裂，公路局勘查後預警性封閉全線道路禁止通行。

台東縣消防局東河分隊的辦公廳舍原本在做耐震補強，受地震影響，一樓牆面出現大裂縫，水泥面掉下來，牆內的紅磚都看得到，值班台鋁門被震到變形無法開啟，消防隊員先將整片門拆下來繼續執勤。

成功鎮也有零星災情，超商貨品掉落一地、天花板震落等；衛生福利部台東醫院成功分院內的病人也不敢待在病房，院方將病床推到戶外，點滴跟監測儀器也都推到戶外使用。（編輯：郭諭儒）1110323

▲花蓮近海23日凌晨發生規模6.6地震，餘震數十起，衛生福利部台東醫院成功分院內的病人不敢待在病房，院方將病床、點滴跟監測儀器都移至戶外。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
▲花蓮近海23日凌晨發生規模6.6地震，餘震數十起，衛生福利部台東醫院成功分院內的病人不敢待在病房，院方將病床、點滴跟監測儀器都移至戶外。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日

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