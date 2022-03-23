沒達軍事目標絕不停火？克宮：蒲亭不排除使用核武可能

俄羅斯入侵烏克蘭將近一個月，在烏克蘭軍民的抵抗下，首都基輔仍堅守未破。克宮發言人指出，蒲亭至今尚未實現其在烏克蘭欲取得的軍事目標，對於這項「特別軍事行動」將繼續嚴格執行，未來也不排除使用核子武器。外媒指出，蒲亭可能會利用的是目前尚無國際軍備控制條約約束的「小型核武」轟炸烏克蘭。
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訪問中《CNN》也提問，至今蒲亭在對烏克蘭的軍事行動中取得哪些結果，培斯科夫則回應，目前俄羅斯尚未實現其在烏克蘭的任何軍事目標，但在對烏克蘭的「特別軍事行動」中並無攻擊任何平民或庇護所，未來也仍將嚴格執行計畫取得實際進展。
《紐約時報》分析，從克林姆林宮最近的軍事演習，以及對外的發言態度、政策中，可以看見烏克蘭危機演變成核武衝突的蛛絲馬跡。分析中引述德國漢堡大學的核戰略學者烏爾里希（Ulrich Kühn）的說法，他認為，蒲亭動用核武的可能性極低，但正在逐漸上升中，不過開火的地區應該不會是軍隊駐紮區，而是無人居住地。
文章內提到軍事專家的分析，指出動用小型核武能夠讓蒲亭重振其愛用的「邊緣政策」（brinkmanship），也就是把戰事推往一觸即發的局面，迫使對手屈服並擴大威懾；由於國際間尚未對於這類殺傷力較小的核武器進行限制，部分核武國家至今仍能自由生產與部署這類武器，也不會違反任何法律或規範。
對於蒲亭可能在未來幾天採取的更多行動，據華府表示，美國總統拜登已準備前往布魯塞爾參加北約領導人峰會，預定議程包含北約聯盟將如何應對俄羅斯若使用生化武器、網路攻擊甚至核武攻擊。另外，法新社則引述北約匿名官員消息，指出烏克蘭總統澤倫斯基亦將在北約領導人峰會上，發表視訊演說。