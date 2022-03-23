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沒達軍事目標絕不停火？克宮：蒲亭不排除使用核武可能

▲克里姆林宮發言人日前受訪時指出，對烏克蘭發動的軍事行動目標尚未達成，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）也不排除動用核武可能。（圖／美聯社／達志影像）
▲克里姆林宮發言人日前受訪時指出，對烏克蘭發動的軍事行動目標尚未達成，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）也不排除動用核武可能。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-23 11:27:59


俄羅斯入侵烏克蘭將近一個月，在烏克蘭軍民的抵抗下，首都基輔仍堅守未破。克宮發言人指出，蒲亭至今尚未實現其在烏克蘭欲取得的軍事目標，對於這項「特別軍事行動」將繼續嚴格執行，未來也不排除使用核子武器。外媒指出，蒲亭可能會利用的是目前尚無國際軍備控制條約約束的「小型核武」轟炸烏克蘭。

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克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨（22）日接受《CNN》訪問，當主播艾曼波（Christiane Amanpour）問及俄國總統蒲亭會在什麼條件下使用核子武器，培斯科夫表示，如果俄羅斯面臨國家生存危機，就會訴諸使用。

▲克里姆林宮發言人佩斯科夫回應有關烏克蘭是否會放棄加入北約一事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲克里姆林宮發言人佩斯科夫回應俄國是否會發動核武攻擊一事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
訪問中《CNN》也提問，至今蒲亭在對烏克蘭的軍事行動中取得哪些結果，培斯科夫則回應，目前俄羅斯尚未實現其在烏克蘭的任何軍事目標，但在對烏克蘭的「特別軍事行動」中並無攻擊任何平民或庇護所，未來也仍將嚴格執行計畫取得實際進展。

《紐約時報》分析，從克林姆林宮最近的軍事演習，以及對外的發言態度、政策中，可以看見烏克蘭危機演變成核武衝突的蛛絲馬跡。分析中引述德國漢堡大學的核戰略學者烏爾里希（Ulrich Kühn）的說法，他認為，蒲亭動用核武的可能性極低，但正在逐漸上升中，不過開火的地區應該不會是軍隊駐紮區，而是無人居住地。

▲俄軍聲稱首次使用名為「匕首」的高超音速飛彈，摧毀烏軍1個軍事倉庫。圖為攜帶「匕首」的MiG-31戰機。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄軍已於烏克蘭使用名為「匕首」的超音速飛彈，摧毀烏軍1個軍事倉庫，外界關注是否會演變為核武衝突。圖為攜帶「匕首」的MiG-31戰機。（圖／美聯社／達志影像）
文章內提到軍事專家的分析，指出動用小型核武能夠讓蒲亭重振其愛用的「邊緣政策」（brinkmanship），也就是把戰事推往一觸即發的局面，迫使對手屈服並擴大威懾；由於國際間尚未對於這類殺傷力較小的核武器進行限制，部分核武國家至今仍能自由生產與部署這類武器，也不會違反任何法律或規範。

對於蒲亭可能在未來幾天採取的更多行動，據華府表示，美國總統拜登已準備前往布魯塞爾參加北約領導人峰會，預定議程包含北約聯盟將如何應對俄羅斯若使用生化武器、網路攻擊甚至核武攻擊。另外，法新社則引述北約匿名官員消息，指出烏克蘭總統澤倫斯基亦將在北約領導人峰會上，發表視訊演說。
 

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