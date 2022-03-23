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經濟戰影響俄羅斯　林楚茵要求金融漢光演習

▲立委林楚茵呼籲，央行、財政部等單位要做跨部會商討小組，推動金融漢光演習。（圖／記者王敏旭攝，2022.03.23）
▲立委林楚茵呼籲，央行、財政部等單位要做跨部會商討小組，推動金融漢光演習。（圖／記者王敏旭攝，2022.03.23）

記者王敏旭／台北報導

2022-03-23 11:29:272022-03-23 11:32:31

俄烏開戰多日，目前戰況陷入僵局，立委林楚茵今（23）日表示，這次戰爭金融扮演關鍵角色，第一時間發動制裁，讓看不見的戰爭發揮影響力，台灣經濟也受到中國影響，呼籲央行、財政部等單位要做跨部會商討小組，推動金融漢光演習。

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台灣韜略策進學會今舉辦「俄烏戰爭下的國際局勢與兩岸情勢」座談會。林楚茵說，這次俄烏戰爭，是第一次完整展現出金融戰爭影響力，歐美國家短時間內達成共識，將俄羅斯多家銀行剔除SWIFT名單、發卡機構暫停俄羅斯交易、凍結俄羅斯政治人物及寡頭海外資產，連中立國瑞士都加入制裁。

林楚茵表示，過去看到漢光演習，但是缺乏金融漢光演習，2020年美中俄台GDP，美國20.94兆、中國14.72兆、俄羅斯1.48兆、台灣0.67兆，中國躍升大國，是人口紅利以及GDP影響力。

林楚茵指出，台灣面對中國威脅不止軍事威脅，經濟、金融上的彼此互賴、依存很高；2021年台灣對中國進出口金額，進口是3815.2億，出口是4463.9億，出超部分高達648.7億元。

林楚茵說，除了國防部、國安單位關注有關於武力、武裝是否對稱外，台灣金融是否能承受外力的操作，央行、財政部、金管會、經濟部及國防部應組成跨部會商討小組，以國際金融局勢變化為藍本，進行應對金融戰爭的兵推。

▲台灣韜略策進學會今舉辦「俄烏戰爭下的國際局勢與兩岸情勢」座談會。（圖／記者王敏旭攝，2022.03.23）
▲台灣韜略策進學會今舉辦「俄烏戰爭下的國際局勢與兩岸情勢」座談會。（圖／記者王敏旭攝，2022.03.23）
立委王定宇也說，他以國防外交委員會身分，提醒美國、日本注意戰略模糊危險性，中國過去沒有自信導致不敢蠢動，但俄烏戰爭可看到，面對獨裁者內部很難提供不同意見，戰略模糊會讓獨裁者錯誤判斷，應採取適當的作為。

立委趙天麟也說，目前不對稱戰力最重要的是刺針飛彈，台灣有警察系統，平時也做射擊訓練，是否把刺針飛彈納入其中一環。另外對於女性、替代役也可提供學習課程，讓沒辦法服兵役的人可以參與，千萬不要小看全民戰鬥意志。

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