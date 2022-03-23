籌到100萬交保金 北市議員林穎孟交保：沒有詐領助理費
無黨籍台北市議員林穎孟遭檢舉，涉以人頭詐領公費助理費數十萬元，昨遭檢調搜索、約談到案。經台北地檢署徹夜複訊後，今（23）日凌晨2時許諭令林穎孟以100萬元交保，但林女籌不出保金，在拘留室待了一整晚，直到上午10時許才辦保完成。離去時，林穎孟強調，自己沒有詐領助理費，這些都是他們應得的薪水，相信司法會給清白。
上午10時許，律師及親友辦保完畢，林穎孟步出拘留室面對媒體，她再次重申，「我沒有詐領助理費」，聘請這些助理都是在做組織工作、拓展支持者、剪片、設計、製圖等，他們都有如實作，也有交付工作成果，薪水是他們應得的，本來就是他們的薪水，「我更不可能拿他們的薪水進入我的私人口袋，目前我都完全配合檢方調查，相信事實終究會還原，相信司法會還我清白。」
記者詢問原本要聲押結果交保，是否有跟檢方協商？林穎孟表示，有點不太清楚這個轉變。記者再追問，會不會擔心影響未來的選舉？或是有心人想操弄？她都回說，現在還沒辦法想那麼多。
至於林女昨夜移送北檢複訊時，面對守候她的媒體也同樣直喊自己沒有詐領助理費。另外，同樣遭約談的人頭助理郭羿岑訊後請回、郭任職的「米達克」公司負責蕭新晟以20萬元交保。