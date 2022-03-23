NBA／瘋砍45分回擊尼克球迷 崔楊追平老鷹隊史紀錄
老鷹「少主」Trae Young(崔楊)今(23)日作客紐約面對尼克，轟進7顆三分球、全場45分，追平老鷹隊史在麥迪遜廣場花園的最高分，率隊逆轉上半場14分落後，最終以117:111獲勝，用行動回擊主場球迷噓聲，「聲音沒有很大。」
老鷹去年季後賽首輪第一戰，最後0.9秒殺入禁區拋投完成準絕殺後，他向全場1萬5千名球迷比出閉嘴動作，賽後還霸氣嗆聲說，想再聽一次全場球迷高喊「Fu*k，Trae Young」，此舉讓他成為尼克主場球迷公敵。
今例行賽再次作客紐約，Young不意外被噓聲招呼，儘管他上半場就拿到24分，但老鷹卻落後14分，不過他不甘心就此輸球，第三節獨攬14分，加上替補的Bogdan Bogdanovic全場貢獻32分，聯手帶領老鷹逆轉戰局。
Young最後繳出45分8助攻1籃板，賽後談起尼克主場對他的噓聲招呼，Young霸氣回應，「說真的，聲音沒有很大。」不過老鷹目前排在東區第10名，只領先第11的巫師1場勝差，要保住季後賽資格仍要當心。
據《ESPN》記者Marc J. Spears報導，老鷹球團表示，Young今天單場45分，追平Dominique Wilkins在1988年1月18日所創下的，老鷹隊史於麥迪遜廣場花園單場最高分。