爭取參選台中市長　林佳龍愛將王義川：讓6年級上場

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周玉蔻今早在臉書分享《放言》獨家新聞，「林佳龍愛將王義川表態參選，外界紛揣測是林佳龍的政治表態」，新聞中指「黨內人士分析，政治動作較值得關注，因為六都選舉提名人將由黨主席徵召，自行宣布參選並沒有實質意議。」
一小時後王義川在個人臉書發文「這是真的！左投剋左打」, 並發佈參選宣言：「台中，是我深信最能代表台灣的城市！所有創意產業、能展現年輕人活力的城市，就是台中！這3年台中停滯了，我們的市長只經營7期的豪宅住戶，想的都是台中房地產如何獲利。市民失望了，年輕人絕望了，一個只會關心顏家土地利益的市長，大家無言了！」
王義川強調：「如果民進黨需要有強烈戰鬥力能改變現況的市長，不用假鬼假怪。我不可能站在旁邊看，讓6年級上場，我義不容辭爭取台中市長徵召提名！」
王義川是林佳龍台中市長任內重要的左右手，盧秀燕擊敗欲連任的林佳龍後，王義川代表民進黨角逐盧秀燕留下的立委席次，但敗給國民黨的沈智慧，沈智慧競選連任時又輸給民進黨的莊競程。近期中二立委補選，重回學界的王義川上遍政論節目，揭發台中捷運藍線等各項「弊案」，辯才無礙、理路清晰令人印象深刻。
受到民進黨內規影響，身為選對會成員的林佳龍無法以母雞身份帶領小雞，王義川在台中市扮演林佳龍分身，參與「台灣正青連線」成員大小活動。但地方人士認為，王義川的知名度和政治魅力有待加強，日前正國會爭取台中市議員提名席次時，敗給新潮流，加上新潮流的蔡其昌是資深棒球迷、擔任中職會長，王義川此刻宣佈爭取參選，還在臉書寫下「左投剋左打」，難免讓人聯想到派系選舉佈局。