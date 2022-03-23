補給出問題、士兵遭凍傷　美國防部：俄軍戰鬥力下降90%

我是廣告 請繼續往下閱讀
美方估算，俄羅斯2月展開入侵行動之前，在烏克蘭邊境集結了15萬名士兵，但在經過數週的砲擊，俄軍卻仍未能佔領任何一座主要城市，幾乎每個戰線都陷入膠著，持續遭遇烏軍及志願民兵的頑強抵抗。
雖然先前有報導稱，俄羅斯總統蒲亭已經招募敘利亞等國的戰鬥人員，但目前尚無證據表明有外國士兵代表俄羅斯赴戰場。莫斯科方面也持續討論向前線俄軍進行補給和增援的援助，不過目前也沒有宣布類似計畫。
俄國媒體先前援引俄羅斯國防部數據，指出本週有9861名俄國士兵在戰鬥中喪生，另有約1萬6000人受傷，但這與俄國國防部於3月2日、也就是開戰第7天宣布498死1597傷有著極大差距。該報導隨後被撤下，美國國防部無法核實俄軍數據的真實性。
該名國防部官員表示，阻礙俄羅斯軍隊的不僅是不斷增加的死亡人數。他指出，後勤補給問題持續困擾著俄羅斯的侵烏行動，糧食和燃料已經短缺將近一個月，更加劇了俄軍裝備缺乏的問題。
該名官員稱，「即使是士兵的個人裝備，也遇到了麻煩，我們已經透過一些跡象發現，部分部隊因缺乏防寒裝備導致凍傷，因此退出了戰鬥行列。」除此之外，俄軍的通信品質糟糕，導致指揮和部隊協調變得更加困難，同時也讓後勤補給的問題更加嚴重，甚至影響到戰事推進。