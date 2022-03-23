COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

法餐南霸天擴餐飲版圖　義式「豹紋披薩」展迷人美味

▲豹紋披薩在義大利磚窯高溫約四百度、180秒的短時間窯烤下，鎖住食材鮮美保有水分。（圖／記者陳美嘉攝）
▲豹紋披薩在義大利磚窯高溫約四百度、180秒的短時間窯烤下，鎖住食材鮮美保有水分。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-03-23 11:59:522022-03-23 12:00:12

媒體讚譽「法餐南霸天」的簡天才師傅，又將迎來新餐廳。LA ONE Pizza將帶來義大利人樂天開朗活在當下懂吃懂生活的飲食美學風格。主廚將其對台灣「在地食材」的領會結合其在國外的遊歷，並加上追隨簡天才師傅在Fine Dining的歷練與靈感，帶入其披薩與料理製作中。除了主推義式「豹紋披薩」之外，更有許多特色開胃冷熱菜以及主菜等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ LA ONE Pizza 供應的9吋豹紋披薩皆為現點現作。（圖／記者陳美嘉攝）
▲ LA ONE Pizza 供應的9吋豹紋披薩皆為現點現作。（圖／記者陳美嘉攝）
LA ONE餐廳品牌的「連鎖不複製」是簡天才師傅在創立LA ONE時即有的特色。簡天才表示，當初招攬擔綱LA ONE Pizza餐廳主廚潘群欣進團隊時，就先有考慮過群欣主廚以往在義大利披薩製作的長才，規劃未來可以開設一間披薩餐廳由其領軍。

▲豹紋披薩有多達十種口味。（圖／記者陳美嘉攝）
▲豹紋披薩有多達十種口味。（圖／記者陳美嘉攝）
LA ONE Pizza 使用新鮮酵母以及義大利超越190年歷史的百年製粉廠 Molino Dallagiovanna麵粉，潘群欣主廚每日手工揉製麵糰並經過48小時的低溫慢活發酵，醞釀出披薩皮豐富且有層次的風味；披薩底醬選用義大利原裝進口的聖馬札諾番茄醬汁，再搭配上披薩靈魂起司莫札瑞拉Mozzarella來製作。

▲除了主推義式「豹紋披薩」之外，更有許多特色開胃冷熱菜以及主菜等。（圖／記者陳美嘉攝）
▲除了主推義式「豹紋披薩」之外，更有許多特色開胃冷熱菜以及主菜等。（圖／記者陳美嘉攝）
豹紋披薩在義大利磚窯高溫約四百度、180秒的短時間窯烤下，鎖住食材鮮美保有水分，不過度烹烤，烤出來擁有披薩經典特色豹紋斑，表層呈現餅皮外厚內薄酥軟Q彈有嚼勁的口感，中間皮薄而口感濕潤，在口中慢慢咀嚼能品嚐出小麥原有的甘甜香氣。LA ONE Pizza 供應的9吋豹紋披薩皆為現點現作，製作全程約為10分鐘左右。

多達十種口味的豹紋披薩，除了有經典的「瑪格麗特」之外，還有主廚創意發想、將多種起司以黃金比例製作的「起司世家」、以簡天才師傅大地時蔬轉化為披薩版的「說蔬人」、同時把簡天才主廚的招牌「煙燻鮭魚」也發展到披薩上。

▲LA ONE Pizza將帶來義大利人樂天開朗活在當下懂吃懂生活的飲食美學風格。（圖／記者陳美嘉攝）
▲LA ONE Pizza將帶來義大利人樂天開朗活在當下懂吃懂生活的飲食美學風格。（圖／記者陳美嘉攝）
LA ONE Pizza還有許多精選冷熱前菜跟主菜，像是煙燻尤物、生醃牛肉、布拉塔番茄、燉牛頰、瘋狂水煮石斑魚等。而餐廳的咖啡飲品更是與世界冠軍烘豆師賴昱權合作獨家調製專屬配方，同時還聯名設計LA ONE咖啡掛耳包。LA ONE Pizza 3月25日至4月10日推出開幕好康活動。

千坪危老重建　楠梓「天大五期」今動土

那瑪夏打造賞櫻、觀螢、啖桃勝地　企業捐贈吉野櫻造林

303停電造成民眾喪命　高市府將全力協助家屬後續事宜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀