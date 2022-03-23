法餐南霸天擴餐飲版圖　義式「豹紋披薩」展迷人美味

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LA ONE Pizza 使用新鮮酵母以及義大利超越190年歷史的百年製粉廠 Molino Dallagiovanna麵粉，潘群欣主廚每日手工揉製麵糰並經過48小時的低溫慢活發酵，醞釀出披薩皮豐富且有層次的風味；披薩底醬選用義大利原裝進口的聖馬札諾番茄醬汁，再搭配上披薩靈魂起司莫札瑞拉Mozzarella來製作。
豹紋披薩在義大利磚窯高溫約四百度、180秒的短時間窯烤下，鎖住食材鮮美保有水分，不過度烹烤，烤出來擁有披薩經典特色豹紋斑，表層呈現餅皮外厚內薄酥軟Q彈有嚼勁的口感，中間皮薄而口感濕潤，在口中慢慢咀嚼能品嚐出小麥原有的甘甜香氣。LA ONE Pizza 供應的9吋豹紋披薩皆為現點現作，製作全程約為10分鐘左右。
多達十種口味的豹紋披薩，除了有經典的「瑪格麗特」之外，還有主廚創意發想、將多種起司以黃金比例製作的「起司世家」、以簡天才師傅大地時蔬轉化為披薩版的「說蔬人」、同時把簡天才主廚的招牌「煙燻鮭魚」也發展到披薩上。
LA ONE Pizza還有許多精選冷熱前菜跟主菜，像是煙燻尤物、生醃牛肉、布拉塔番茄、燉牛頰、瘋狂水煮石斑魚等。而餐廳的咖啡飲品更是與世界冠軍烘豆師賴昱權合作獨家調製專屬配方，同時還聯名設計LA ONE咖啡掛耳包。LA ONE Pizza 3月25日至4月10日推出開幕好康活動。