自詡新北即戰力！湧言3新人跑步、騎車、走路前往登記
湧言會的新人「板橋理科媽媽」黃淑君、「五泰林小飛俠」李宇翔及「土樹三鶯小巨人」曾進益，今（23）日分別以走路、跑步、騎腳踏車的方式，在湧言會大師兄、新北市議員張志豪及地方支持者的陪同下，前往民進黨新北市黨部登記參選。
「板橋理科媽媽」黃淑君強調，何博文團隊一直秉持「在地深耕服務、市政強力監督」的精神，她雖是參選新人，但有豐富經驗，未來何博文團隊的精神不會中斷，接棒力拚「有感政治」，有信心能成為無縫接軌的「議會即戰力」；並解釋以「理科媽媽」的形象參選，有兩層意涵，代表用「理科」的專業數據來監督市政，以「媽媽」貼心的服務讓市民有感，接下傳承的棒子，用過去的實踐，承諾市民未來的改變。
「土樹三鶯小巨人」曾進益今日則從土城的服務處，騎了38分鐘的腳踏車前往民進黨新北市黨部登記；曾進益指出，從政就像騎自行車壯遊一樣，路途有順風也會有逆風，他深耕基層多年，擔任過市民代表、議員及立委服務處辦公室主任，熟悉議事運作，了解中央與地方行政的生態，絕對是經驗豐富，敢衝敢言的議會即戰力，這並秉持初心一步一腳印，用行動讓爭取土樹三鶯鄉親們的認同與支持。
「五泰林小飛俠」李宇翔今日則以跑步的方式，從選區跑了1小時46分到民進黨新北市黨部，象徵用自己的雙腳跑遍五泰林；李宇翔說，他不但是最年輕的參選人，也有立院國會辦公室法案助理的歷練，熟悉地方的生態與法案運作，具有成為議會即戰力的條件，且過去八年來，在五泰林選區處理了近萬件服務案，也辦理了數千件的會勘，是最能了解地方需求的議員參選新人，希望能延續過去的服務繼續為地方努力，希望能夠獲得大家支持順利在初選出線。