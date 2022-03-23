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台灣真進入地震活躍期？專家特別提醒「這兩地」風險最高

▲氣象局及地質學者都提醒，台灣正逐漸進入地震活躍期，外海海溝及西南部平原要特別留意。（圖／張勵德攝）
▲氣象局及地質學者都提醒，台灣正逐漸進入地震活躍期，外海海溝及西南部平原要特別留意。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-23 12:02:53

花東交界地區今（23）日清晨發生規模6.6強震，後續有感餘震不斷，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌提醒，台灣地區恐怕已經逐漸進入「地震活躍期」，目前情況來看，全台已知的36條斷層都需注意，另外西南部平原地已經久未出現大地震，也需特別留意。中央大學地球科學系教授李錫堤也認同，更強調台灣須防範「海溝型地震」及西部地區的大地震，因為從歷史經驗來看，這就像是金融界所說的「灰犀牛」，隨時可能會出現危險。

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陳國昌表示，從過去地震紀錄來看，台灣發生地震70%出現在外海，大約30%出現在陸地，上一次比較大規模的地震為2018年的花蓮地震，當時是因米崙斷層錯動引發強震，更造成大樓傾倒等危害。但從這幾年地震發生的頻率來觀察，台灣確實有進入地震活躍期的跡象。所有已知的36條斷層與西南部平原地區，都是要特別注意的地方。

李錫堤認為，從今天清晨這幾地震來看，震央正好位於板塊交界線上，菲律賓海板塊每年以8公分左右向西北推擠歐亞大陸板塊，往北隱沒到花蓮外海生成海溝，往西則被縱谷斷層卡住，而板塊擠壓蓄積的能量都累積在扭曲面上的岩盤，最令人擔心的是，這次西面引發了大地震，是否會連帶引起北面的海溝也發生大地震，非常值得注意。

李錫堤強調，一但發生海溝型地震，不只在東部震央附近相當危險，北台灣、尤其是台北盆地，恐怕會引起大樓共震造成巨大危害，這是要特別注意的地方。另一方面，台灣西部地區平均每世紀會出現2到3個類似921的大地震，這是歷史經驗告訴我們，「大地震必然會發生、只是時間早晚的問題」，在在提醒大家務必要注意。

不過氣象局前局長辛在勤確認為，目前是否進入地震活躍期，如果拉長週期來看，狀況並不明確，不宜過度武斷推論，但從防災的角度來看，國人確實平常就要做好防震準備。

地震專家郭鎧紋也認為，從世界地震數據來看，去年迄今並沒有偏多的狀況，每年全球發生芮氏規模7以上強震大約17到18個，規模8以上約1個，而去年規模7以上數量就是18個，今年迄今也只有在3月日本發生的7.4強震1個而已，以目前看法直接推斷進入活躍期「實在太跳躍思考了！」

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