台灣真進入地震活躍期？專家特別提醒「這兩地」風險最高

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李錫堤認為，從今天清晨這幾地震來看，震央正好位於板塊交界線上，菲律賓海板塊每年以8公分左右向西北推擠歐亞大陸板塊，往北隱沒到花蓮外海生成海溝，往西則被縱谷斷層卡住，而板塊擠壓蓄積的能量都累積在扭曲面上的岩盤，最令人擔心的是，這次西面引發了大地震，是否會連帶引起北面的海溝也發生大地震，非常值得注意。
李錫堤強調，一但發生海溝型地震，不只在東部震央附近相當危險，北台灣、尤其是台北盆地，恐怕會引起大樓共震造成巨大危害，這是要特別注意的地方。另一方面，台灣西部地區平均每世紀會出現2到3個類似921的大地震，這是歷史經驗告訴我們，「大地震必然會發生、只是時間早晚的問題」，在在提醒大家務必要注意。
不過氣象局前局長辛在勤確認為，目前是否進入地震活躍期，如果拉長週期來看，狀況並不明確，不宜過度武斷推論，但從防災的角度來看，國人確實平常就要做好防震準備。
地震專家郭鎧紋也認為，從世界地震數據來看，去年迄今並沒有偏多的狀況，每年全球發生芮氏規模7以上強震大約17到18個，規模8以上約1個，而去年規模7以上數量就是18個，今年迄今也只有在3月日本發生的7.4強震1個而已，以目前看法直接推斷進入活躍期「實在太跳躍思考了！」