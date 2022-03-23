PLG／攻城獅客家主題日本周登場　新竹居民門票買一送一

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攻城獅球團更是在此次主題日首創「球員專屬圖騰」球衣，主題日出賽球衣上衣領、腰線與球褲側邊的圖騰皆是球員親自運用綁染技巧並搭配工具設計而成。
攻城獅球團全體隊職員於二月底造訪關西小鎮，瀏覽成排的紅磚拱圈騎樓與古色古香的低簷街屋，更重要的是「製作客家主題日球衣圖騰」。在楊文科縣長的陪同下，獅群們於關西大自在工作室親自體驗客家藍染DIY，自行設計染布上的幾何圖形與花紋，感受身心自在及實踐綠色生活美學概念。
未來攻城獅球團將安排14位球員各自認養一間新竹縣偏鄉學生籃球隊，透過競標義賣此款實戰藍染球衣，除了捐贈義賣款項給該校籃球隊外，球團將為每一位籃球隊成員準備一套結合校徽的攻城獅客家主題日球衣，以在地職業球隊身份帶領新竹縣基層球隊也披上代表客家文化的戰袍征戰大小賽事。
本週末攻城獅主場不僅是球星身穿滿滿客家文化的球衣，Muse Girls慕獅女孩也會帶來客家舞曲。球團更是邀請到「客家一哥小鐘」擔任客家主題日限定主持人，小鐘也在賽前透露將會在第三節帶領現場獅紫軍跳著名舞曲“DANCING GOOD GOOD”本場比賽是攻城獅本季首場週五賽事，球團將發送限量摺扇與50元餐飲折價券，盼在地居民能到攻城獅主場享用客家美食，歡度週五夜晚力挺家鄉球隊捍衛主場