「邁盟」完成初選聯合登記　徒步走到美麗島雜誌社原址

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大岡山第二選區參選人陳慶鴻表示，人生最精華的十年都奉獻給大岡山，並在邱志偉立委擔任辦公室主任，在大岡山區的4000個日子，6個行政區、94個里，其中每一件爭取的建設，和鄉親的託付，都歷歷在目，自己熟知地方需要，當選後絕對沒有蜜月期，可以立即上工。
左營楠梓第四選區參選人黃偵琳表示，自己是在地左楠女兒，參與公共事務將近30年，現在在立委劉世芳辦公室擔任執行長，處理過的選服不計其數，每一次也都是用最大的誠意去服務，絕對讓大家找的到人，熟悉地方若有幸當選，也絕不會有蜜月期，希望在左楠中央有劉世芳立委、地方有黃偵琳服務。
前新苓第八選區參選人湯詠瑜表示，自己是選區內唯一一位律師參選人，也是全台唯一擁有台灣及美國律師資格的參選人，想起父親湯金全律師毅然決然地辭去司法官職務轉任律師，進而投入黨外運動的風骨與毅力，讓她非常佩服，這也是讓她選擇投入這次選舉的原因。
鳳山第九選區參選人蘇致榮則表示，父親蘇炎城在鳳山地方服務了十幾年，是人人都誇獎的老議員，自小跟著父親的腳步及背影，深耕基層，也是現任壘球國手，希望能成為議會中唯一一位具有運動專業的市議員，並從政策與結構面去改善體育環境，讓高雄成為名副其實的運動之都。
前鎮小港第十選區黃彥毓表示，他2006年跟著陳菊花媽來到高雄，在高雄耕耘了12個年頭，從市府到黨部再到中央經濟部，受過扎實的行政歷練，不但熟悉高雄市政，更了解地方基層的需求，相信前鎮小港是一個願意給新人機會的地方。
林園大寮第十一選區參選人洪村銘則指出，自己曾擔任過行政院南部聯合服務中心執行長、陳菊市長秘書，中央地方都努力打拼過，最了解大寮林園的發展與需求，大寮林園要改變，乎少年人來打拼，讓「邁盟」的伙伴一起為高雄努力，挺邁拼過半！