台灣人地震第一反應不是逃？「暗黑正解」尷尬全中：糗爆
今（23）日凌晨1點41分，花蓮縣近海發生規模6.6強震，且後續餘震不斷，許多民眾都收到國家級警報，在深夜突然被嚇醒。對此，就有一名女網友分享，地震發生當下自己不是逃跑或找掩護，「第一反應」曝光後，引來許多台灣人尷尬承認「我也是」。
原PO於Dcard上發文，表示自己地震當下第一反應不是逃跑，也不是找堅固物體掩護，反而是先將手機接收到的國家級警報截圖下來，「只覺得自己很荒謬，地震當下第一反應，居然是『截圖』」。事後她也承認自己錯了，「之後會記得『趴下、掩護、穩住』」。
貼文一出，瞬間引來不少人尷尬自首，「第一反應是截圖+1，當時想說也沒震到我這應該還好吧，結果下秒就搖起來了」、「我也截圖了哈哈哈！地震沒有嚇到我，但是手機警報的那個聲音嚇到我了」、「我也是，好糗哈哈」。
但也有人提出不同答案，指出「第一反應是趕快問家人朋友有沒有事⋯」、「第一個反應是把播的韓劇暫停，再鑽到桌子下」、「我是被搖醒坐在床上驚恐的等待地震結束」、「沒事啦我還在猶豫要不要離開房間呢」、「沒有要逃，躺在床上感受地震哈哈哈」。
事實上，內政部消防署曾在闢謠專區解釋，許多民眾地震發生時第一反應會先打開大門，但若發生會讓家中大門變形的地震，這時為了要去開門，反而可能會因劇烈搖晃而讓自己容易受傷；因此建議，地震時應立即採取「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，形成防護屏障，以免被掉落的物品砸傷，等地震搖晃停止後，再來檢查家中水管、瓦斯管線、電線、房屋是否受損。（編輯：陳雅雲）