大社降乙編又拖三年　環團：市長不能「恬恬」

今（23）日地球公民基金會、大社環境守護聯盟召開「抗議大社降編又拖三年，中央不能漠視，市長不能『恬恬』（tiām-tiām）」記者會，針對現於內政部都委會審議中之大社「特種工業區」變更案，向高雄市政府提出陳情，高雄市長陳其邁則再次強調，把大社工業區降編為乙種工業區，是一致的立場，也是承諾。
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市府說，大社工業區為經濟部規劃開發的工業區，87年內政部核定大社都市計畫，附帶條件由原縣府於107年依法變更為「乙種工業區」。本案107年市府啟動變更作業，於108年3月高雄市都委會審決變更為「乙種工業區」、108年5月送內政部都委會審議，內政部都委會已召開3次專案小組討論，市府均以最快速度依審議意見彙整補充資料，並於會中表達市府降編乙工立場不變、多次請內政部加速審議，第三次專案小組補充資料已於111年3月11日送請內政部審議。
市府強調，依法變更為乙種工業區的立場不會改變，同時也會再促請內政部加速審議，並請經濟部積極協助廠商、輔導產業轉型與升級；高雄市長陳其邁也說，已不止一次呼籲內政部應盡速審定大社降編為乙種工業區，一方面這也是過去政府的承諾，二方面也是把我們石化業加速轉型，至關重要，所以相關配套措施我們也一定會配合中央政府把相關石化業轉型，他還是重申，希望內政部能盡速審定把大社工業區降編為乙種工業區，這是我們一致的立場，也是我們的承諾。