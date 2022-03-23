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大社降乙編又拖三年　環團：市長不能「恬恬」

▲地球公民基金會執行長李根政代表市民向高雄市府副秘書長王啟川遞交陳情書，要求高雄市長積極向中央發聲，落實大社降乙編。（圖／地球公民基金會提供）
▲地球公民基金會執行長李根政代表市民向高雄市府副秘書長王啟川遞交陳情書，要求高雄市長積極向中央發聲，落實大社降乙編。（圖／地球公民基金會提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-03-23 12:47:03

今（23）日地球公民基金會、大社環境守護聯盟召開「抗議大社降編又拖三年，中央不能漠視，市長不能『恬恬』（tiām-tiām）」記者會，針對現於內政部都委會審議中之大社「特種工業區」變更案，向高雄市政府提出陳情，高雄市長陳其邁則再次強調，把大社工業區降編為乙種工業區，是一致的立場，也是承諾。

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大社環境守護聯盟召集人吳忠穎表示，三年前（2019年）的3月22日，高雄市政府已作成將大社工業區降為乙種工業區的決議，後續遭到內政部以各種理由，不斷退回再審，一再拖延到今天，三年過去，居然遲遲未決議；地球公民基金會副執行長王敏玲則說，內政部僅有合法性的審查權變更為乙種工業區的決定，應尊重高雄市政府，法律是站在高雄市政府這邊的，呼籲高雄市政府積極作為，不能坐視中央拖延與漠視地方自治。

▲今（23）日地球公民基金會、大社環境守護聯盟召開「抗議大社降編又拖三年，中央不能漠視，市長不能『恬恬』（tiām-tiām）」記者會」，呼籲高雄市政府積極作為，不能坐視中央拖延與漠視地方自治。（圖／地球公民基金會提供）
▲今（23）日地球公民基金會、大社環境守護聯盟召開「抗議大社降編又拖三年，中央不能漠視，市長不能『恬恬』（tiām-tiām）」記者會」，呼籲高雄市政府積極作為，不能坐視中央拖延與漠視地方自治。（圖／地球公民基金會提供）
市府說，大社工業區為經濟部規劃開發的工業區，87年內政部核定大社都市計畫，附帶條件由原縣府於107年依法變更為「乙種工業區」。本案107年市府啟動變更作業，於108年3月高雄市都委會審決變更為「乙種工業區」、108年5月送內政部都委會審議，內政部都委會已召開3次專案小組討論，市府均以最快速度依審議意見彙整補充資料，並於會中表達市府降編乙工立場不變、多次請內政部加速審議，第三次專案小組補充資料已於111年3月11日送請內政部審議。

市府強調，依法變更為乙種工業區的立場不會改變，同時也會再促請內政部加速審議，並請經濟部積極協助廠商、輔導產業轉型與升級；高雄市長陳其邁也說，已不止一次呼籲內政部應盡速審定大社降編為乙種工業區，一方面這也是過去政府的承諾，二方面也是把我們石化業加速轉型，至關重要，所以相關配套措施我們也一定會配合中央政府把相關石化業轉型，他還是重申，希望內政部能盡速審定把大社工業區降編為乙種工業區，這是我們一致的立場，也是我們的承諾。

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