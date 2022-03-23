大社降乙編又拖三年　環團：市長不能「恬恬」

今（23）日地球公民基金會、大社環境守護聯盟召開「抗議大社降編又拖三年，中央不能漠視，市長不能『恬恬』（tiām-tiām）」記者會，針對現於內政部都委會審議中之大社「特種工業區」變更案，向高雄市政府提出陳情，高雄市長陳其邁則再次強調，把大社工業區降編為乙種工業區，是一致的立場，也是承諾。





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