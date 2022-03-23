大專校院電競錦標賽　樹科大直播「傳說對決」

「中華民國大專校院110學年度電子競技運動錦標賽」在樹德科大電競學程所屬「暴風電競娛樂」團隊策辦下，已完成《傳說對決》賽事對戰抽籤。各地電子競技菁英在為期一個月的時間可大展身手、一同較勁。本次賽事各項目前4強隊伍，並可受邀參加在今年底由中華民國電子競技運動協會主辦之「2022第四屆大專盃電競錦標賽」，並成為前4強種子隊伍(不含英雄聯盟：激鬥峽谷)，爭取高額賽事獎金、獎牌及獎品。
電競與電腦娛樂科學系副主任蔣天華指出，本次賽事由教育部體育署核定，亦是中華民國大專校院體育總會首度舉辦之電競錦標賽，賽事自3月14日至4月10日截止。期待透過專業電競賽事提倡電子競技運動正向、教育之風氣，也藉此讓各方電競好手累積更多相關的比賽經驗，未來能達到培養優秀選手進軍國際的目的。
蔣天華進一步指出，本次賽事包含線上晉級賽與線下冠軍爭奪賽，今年冠軍總決賽在樹德科大超立方電競科技館舉辦，該場地是中華民國電子競技運動協會認證通過的專業電競場域，裁判組皆持有協會認定且高分成績通過之電競裁判專業認證；同時為讓系上大四學生快速接軌電競娛樂產業生態，並組織「暴風電競娛樂」提供實務見習機會，本次錦標賽也可說是今年準畢業生在畢展專題的實務驗收。