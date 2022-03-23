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前同志林穎孟涉貪助理費遭搜索　時力參選人開記者會補刀

▲時力台北市議員參選人公開承諾公費助理名單公開透明。（圖／翻攝自時代力量台北黨部直播）
▲時力台北市議員參選人公開承諾公費助理名單公開透明。（圖／翻攝自時代力量台北黨部直播）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-23 14:05:01

從時代力量出走的無黨籍台北市議員林穎孟，因涉嫌詐領助理費昨日遭到檢調搜索，今（23）日凌晨諭令依《貪污治罪條例》100萬元交保。時代力量台北市黨部今日召開記者會，市議員參選人公開承諾公費助理名單公開透明，還給地方乾淨政治。

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時代力量台北黨部今日舉行「遏止詐領助理費歪風  讓陽光照進地方議會」，士林北投市議員參選人劉仕傑表示，新黨市議員潘懷宗去年起爆發詐領助理費疑雲，潘懷宗日前已公開認罪，若已經認罪、承認詐領，他呼籲潘懷宗自重，即刻宣布放棄競選連任。

擬參選大安文山區的市議員參選人林泓泰表示，正副議長以及議員們都應該公開他們的財產明細資料，公開透明是民主政治的基礎。

針對媒體質疑舉行記者會是利用林穎孟事件炒新聞，擬參選內湖南港的市議員參選人陳志明表示，時代力量一直以來的立場就是將公費助理資訊公開讓市民檢視，時代力量很多議員都主動公開揭露資訊，一直是黨的長期訴求，呼籲外界別模糊焦點。

林穎孟是台大社會研究所碩士，原屬時代力量，2014年參與太陽花學運，後來進入立委林昶佐辦公室擔任法案助理，2017年擔任時力中央黨部發言人，2018年選上台北市議員，2020年8月與市議員黃郁芬一同退出時力。

▲台北市議員林穎孟。（圖／NOWnews資料照）
▲無黨籍台北市議員林穎孟曾是時代力量成員之一。（圖／NOWnews資料照）

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