已婚婦女得配偶同意才能終止妊娠？呂秋遠：支持修法

律師呂秋遠在臉書上發文，透露有名當事人因老公外遇被迫離婚，但因為當事人剛懷上小孩，外遇老公拿優生保健法第九條第二項的規定「已婚女性如果要進行人工流產，必須要經過配偶同意，否則婦產科不會幫忙施作」的「同意墮胎」來交換「無條件離婚」，事情在網上引發討論，呂秋遠也表示支持立法院儘速修改優生保健法第九條，將終止妊娠之配偶同意權刪除。
呂秋遠貼文中提到，當事人問他「我有辦法不透過他，自己把小孩拿掉嗎？」呂秋遠則是回答「依法不能。除非你要找人代替你先生簽名，不過，那是犯法的，會被判刑。」當事人相當無奈，稱「所以是我活該？我相信我先生，不戴套懷孕。接著他外遇，就可以用小孩來勒索我嗎？」當事人更說：「我不是不能離婚，而是犯錯的是他，但是他卻要我放棄損害賠償、放棄財產分配，我真的很不甘心」。
上千網友回應支持修法，保障女性的身體自主權，「CROSSROAD跨世代」倡議平台也出現了相關提案，提案網友表示「希望能藉由這個平台能加速此議題修法完成」，希望未來能完全尊重女性身體自主權，因現行優生健保法中，已婚女性不管是配偶出差、與配偶分居、孩子不是配偶的，都依然要配偶簽字同意，兩人都要帶身分證核對身份，並親至醫院簽署同意書才能終止妊娠。
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