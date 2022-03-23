拚監督！「台灣正青」陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷初選登記
正國會「新板土2.0」的新人陳乃瑜（新店大文山）、山田摩衣（板橋）、卓冠廷（土樹三鶯），今（23）日上午在新北市議員李坤城的陪同下，前往民進黨新北市黨部登記參與初選；李坤城指出，特別向選民推薦3位優秀的政大學弟妹，一棒接一棒，棒棒是強棒！
主播轉戰政壇的陳乃瑜表示，過去從事10多年的新聞媒體的工作，行使「第四權」監督政府，未來希望可以前進議會，把過去「觀察、紀錄」的角色，轉變為落實公共的事務，為大家服務；同時特別提及先前宣布退出新店區初選的張銘祐，強調將延續張銘祐的承諾，為下一代打造更好的新店大文山。
針對新北市議員王淑慧遭黨中央停權2年的決議，山田摩衣指出，她今日看了媒體的報導才知道此事，「淑慧姐在地方是非常勤跑基層的，看到這則新聞非常難過、遺憾！」因此她尊重黨的決議；此外，黨內的初選登記時程到周五（23日），目前是人人有機會，新人還是要勤跑基層，才能爭取板橋區的市民認同。
至於為何會選今日來登記？卓冠廷回應，協調3人的時間後，發現今日上午大家都有空檔，加上很多長輩建議登記參選要看日子，雖然他們3人都是年輕人但寧可信其有；因此，辦公室同仁翻農民曆後，發現今日全部都是紅色、諸事皆宜，加上3人的時間都允許，因此就選今日來登記，相信一定能旗開得勝。
李坤城補充，3位新人不僅在各自的選區經營許多，且在原本的專業領域也有傑出表現，今日以大學長的身分，盼他們都能夠進入新北市議會，用專業問政監督，一棒接一棒，棒棒是強棒！最後齊呼「新板土，拚監督」、「新板土，拚幸福」的口號，盼以專業為新北市議會帶來最強的監督力量。