飯呢？驚見廚房「5主子眼神逼視」 奴嘆：家中就貓最多
看到這一幕任誰都壓力爆棚吧！日本一名女飼主家中清一色養的都是虎斑貓，自從養貓之後舉凡家中任何一個角落都會出現毛毛身影。這天推主準備吃飯，但是廚房櫃子上出現的卻不是美味可口的菜餚，而是5隻虎斑貓「群聚」盯著推主，讓她不禁感嘆：「家裡沒有菜，但就是貓最多！」
先前《NOWnews今日新聞》曾經介紹過一則「床上驚見虎斑貓們窗前看風景卻有一隻怪怪的 奴笑：混入海獅了？」，飼主tomeji1106因為喜歡虎斑貓，家中養的也都是這種花色的貓咪，有趣的是牠們即使不是同胎手足，感情也相當親密，做什麼事幾乎都會集體行動。
這天推主走進廚房準備煮飯，沒想到還沒煮出香噴噴的菜餚時，回頭就看見五隻貓咪排排站在廚房吧台上，一隻隻都睜大眼睛盯著飼主，原來牠們等不及奴才煮好自己的飯，早已先來占據桌面逼奴才「開罐罐」！讓飼主看見這一幕也忍不住笑說：「看來我家的廚櫃不是一道菜，而是一排貓之類的東西。」
網友們看了照片後也紛紛留言：「貓咪是最好的調味料」、「我家也是貓比飯還多」、「排排站的模樣太可愛了」、「一隻一隻吸下去就飽了」、「看來沒先開罐罐是做不了事了」、「壓力好大的逼視」。（編輯：陳珮瑜）