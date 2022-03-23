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飯呢？驚見廚房「5主子眼神逼視」　奴嘆：家中就貓最多

▲日本一名飼主被五隻虎斑貓逼視討債！（圖／Twitter帳號tomeji1106）
▲日本一名飼主被五隻虎斑貓逼視討債！（圖／Twitter帳號tomeji1106）

編輯中心/綜合報導

2022-03-23 14:08:342022-03-23 14:10:48

看到這一幕任誰都壓力爆棚吧！日本一名女飼主家中清一色養的都是虎斑貓，自從養貓之後舉凡家中任何一個角落都會出現毛毛身影。這天推主準備吃飯，但是廚房櫃子上出現的卻不是美味可口的菜餚，而是5隻虎斑貓「群聚」盯著推主，讓她不禁感嘆：「家裡沒有菜，但就是貓最多！」

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▲推主家裡養的全都是虎斑貓，這是其中四隻。（圖／Twitter帳號tomeji1106）
▲推主家裡養的全都是虎斑貓，這是其中四隻。（圖／Twitter帳號tomeji1106）
先前《NOWnews今日新聞》曾經介紹過一則「床上驚見虎斑貓們窗前看風景卻有一隻怪怪的　奴笑：混入海獅了？」，飼主tomeji1106因為喜歡虎斑貓，家中養的也都是這種花色的貓咪，有趣的是牠們即使不是同胎手足，感情也相當親密，做什麼事幾乎都會集體行動。

▲牠們感情很好，常常會聚集在一起行動。（圖／Twitter帳號tomeji1106）
▲牠們感情很好，常常會聚集在一起行動。（圖／Twitter帳號tomeji1106）
這天推主走進廚房準備煮飯，沒想到還沒煮出香噴噴的菜餚時，回頭就看見五隻貓咪排排站在廚房吧台上，一隻隻都睜大眼睛盯著飼主，原來牠們等不及奴才煮好自己的飯，早已先來占據桌面逼奴才「開罐罐」！讓飼主看見這一幕也忍不住笑說：「看來我家的廚櫃不是一道菜，而是一排貓之類的東西。」

▲這天飼主準備吃飯，回頭卻見到櫃子上沒有菜，只有一堆貓咪！（圖／Twitter帳號tomeji1106）
▲這天飼主準備吃飯，回頭卻見到櫃子上沒有菜，只有一堆貓咪！（圖／Twitter帳號tomeji1106）
▲5隻貓：我們都還沒吃妳吃啥？還不先開罐罐！（圖／Twitter帳號tomeji1106）
▲5隻貓：我們都還沒吃妳吃啥？還不先開罐罐！（圖／Twitter帳號tomeji1106）
網友們看了照片後也紛紛留言：「貓咪是最好的調味料」、「我家也是貓比飯還多」、「排排站的模樣太可愛了」、「一隻一隻吸下去就飽了」、「看來沒先開罐罐是做不了事了」、「壓力好大的逼視」。（編輯：陳珮瑜）


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