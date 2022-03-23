戰火燒自己人？蒲亭長女醫療發財夢碎　傳與荷蘭富商切了

我是廣告 請繼續往下閱讀
沃隆措娃與法森雖然有小孩，但對婚姻相當低調。而蒲亭當上外祖父，但他始終沒有對外公開自己的兒女身份以及從事的行業，更別說是其私生活細節。沃隆措娃也從未正面承認她是蒲亭的長女，使用的姓氏沃隆措娃（Vorontsova）是來自她的祖母。
另一名記者卡內夫（Sergey Kanev）則指出，沃隆措娃是一名基因遺傳學者，主要研究罕見疾病遺傳，專攻侏儒症，過去也曾接受電視節目採訪，談論基因學問題，但她在節目上仍未承認自己是蒲亭的女兒。
因沃隆措娃有著雄厚的醫學背景，她原先鎖定來自政商名流界的富豪，準備在俄羅斯聖彼得堡附近開設「高級醫療中心」。但俄羅斯展開侵烏行動，戰事越演越烈，沃隆措娃恐怕難以夢想成真，醫療發財之路因此遭到摧毀。
除了沃隆措娃之外，蒲亭還有一名女兒卡特琳娜（Katerina Tikhonova），她過去曾經是一名舞者，不過後來成為數學家，現在更是莫斯科大學數學研究院副院長。儘管蒲亭從未公開孩子們的細部資訊和照片，但卡特琳娜是蒲亭前妻柳德米拉（Lyudmila Putina）的女兒。柳德米拉在2014年與蒲亭結束30年婚姻，因此卡特琳娜是蒲亭之女的身分已是個「公開的秘密」。