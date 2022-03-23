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戰火燒自己人？蒲亭長女醫療發財夢碎　傳與荷蘭富商切了

▲俄羅斯總統蒲亭的長女沃隆措娃（Maria Vorontsova）是一名遺傳學者，主要研究罕見疾病，專攻侏儒症。（圖／翻攝自《EAST2WEST NEWS》）
▲俄羅斯總統蒲亭的長女沃隆措娃（Maria Vorontsova）是一名遺傳學者，主要研究罕見疾病，專攻侏儒症。（圖／翻攝自《EAST2WEST NEWS》）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-23 14:19:07

隨著俄烏戰爭邁入第28天，為全球局勢帶來劇烈動盪，不過就連俄羅斯總統蒲亭的長女沃隆措娃（Maria Vorontsova）也因為戰事面臨家庭關係變動，據傳沃隆措娃近日驚傳離婚，和來自荷蘭的富豪丈夫法森（Jorrit Faassen）的婚姻劃下句點，且因為蒲亭出兵入侵烏克蘭，也「摧毀」了沃隆措娃的醫療發財夢。

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根據英國《每日星報》報導，流亡的俄籍記者多布羅霍托夫（Roman Dobrokhotov）爆料，沃隆措娃已經與他的荷蘭富商法森離婚。雖然多布羅霍托夫沒有詳細說明2人具體離婚的時間，但有傳聞指出，雙方婚姻關係破滅是俄烏爆發戰爭之前的事。

沃隆措娃與法森雖然有小孩，但對婚姻相當低調。而蒲亭當上外祖父，但他始終沒有對外公開自己的兒女身份以及從事的行業，更別說是其私生活細節。沃隆措娃也從未正面承認她是蒲亭的長女，使用的姓氏沃隆措娃（Vorontsova）是來自她的祖母。

另一名記者卡內夫（Sergey Kanev）則指出，沃隆措娃是一名基因遺傳學者，主要研究罕見疾病遺傳，專攻侏儒症，過去也曾接受電視節目採訪，談論基因學問題，但她在節目上仍未承認自己是蒲亭的女兒。

因沃隆措娃有著雄厚的醫學背景，她原先鎖定來自政商名流界的富豪，準備在俄羅斯聖彼得堡附近開設「高級醫療中心」。但俄羅斯展開侵烏行動，戰事越演越烈，沃隆措娃恐怕難以夢想成真，醫療發財之路因此遭到摧毀。

▲沃隆措娃穿著比基尼和朋友出遊。（圖／翻攝自《EAST2WEST NEWS》）
▲沃隆措娃穿著比基尼和朋友出遊。（圖／翻攝自《EAST2WEST NEWS》）
除了沃隆措娃之外，蒲亭還有一名女兒卡特琳娜（Katerina Tikhonova），她過去曾經是一名舞者，不過後來成為數學家，現在更是莫斯科大學數學研究院副院長。儘管蒲亭從未公開孩子們的細部資訊和照片，但卡特琳娜是蒲亭前妻柳德米拉（Lyudmila Putina）的女兒。柳德米拉在2014年與蒲亭結束30年婚姻，因此卡特琳娜是蒲亭之女的身分已是個「公開的秘密」。

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