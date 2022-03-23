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1922平台最終回！23日到25日開放預約　莫德納疫苗占大宗

▲1922平台23日上午，開放最後一輪疫苗預約。（圖／指揮中心）
▲1922平台23日上午，開放最後一輪疫苗預約。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-03-23 14:29:41

指揮中心23日公布本土新增2例確診，境外移入95例。發言人莊人祥表示，1922疫苗平台，自23日上午10時起，開始第28期疫苗預約，這也是最後一輪預約，時間自23日上午10點到25日。

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莊人祥指出，各縣市提供77萬劑量能，以莫德納66萬劑最多，並提供已完整接種兩劑COVID-19疫苗、滿12週且滿18歲以上民眾預約，而這次沒有提供BNT疫苗。今日上午10點到下午1點，有22.3萬人完成預約，預約莫德納達21萬人為大宗。

▲疫苗平台28期疫苗預約。（圖／指揮中心）
▲1922平台23日上午，開放最後一輪疫苗預約。（圖／指揮中心） 
預約平臺相關對象及期程說明如下：
一、 施打時程：自2022年3月28日至4月3日。
二、 符合資格對象：2022年1月9日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/4/3(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。
三、 預約分流時程：
(一) 55歲以上：3月23日上午10時至3月25日中午12時。
(二) 38歲-54歲：3月23日中午12時至3月25日中午12時。
(三) 18歲-37歲：3月23日下午2時至3月25日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於3月22日下午2時起，於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得，於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。

指揮中心強調，目前疫苗數量充足，預約平臺將於4月1日起停止運作，屆時將不再提供民眾進行預約查詢，請民眾務必妥善保存預約資訊，並依預約時間前往接種。

後續有疫苗接種需求民眾，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」資訊，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」篩選查詢疫苗廠牌或各劑次，就近選擇合約醫療院所預約接種，亦可前往隨到隨打接種站進行接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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