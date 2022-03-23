盼開放服務業引進移工！潘思亮：缺才是迫切國安危機

《四方報》報導，工商協進會昨（22）日歡慶成立70週年，舉辦前瞻論壇大談產業人才議題，而移工議題也是討論重點之一。會中，晶華酒店集團董事長潘思亮特別指出，台灣人才供給赤字是世界第一，其中服務業更是缺乏基層人力，建議政府比照製造業儘速開放服務業使用移工。
潘思亮表示，根據平面媒體統計，台灣人才供給赤字是世界第一，高於日本、韓國、歐美各國家，且台灣去年第一次黃金交叉，進入職場的人少於退出的人。2022年餐飲、批發及零售業求供比為7:1，意即平均7個職缺只有1個找到符合需求的人才，一般製造業及服務業則是4:1，不動產營建業則高達12:1，顯示出缺工、缺才問題嚴重。
以服務業而言，他以自身觀察指出，有些米其林餐廳顧客人滿為患，但一週只營業五天，且只營業晚餐時段，就是因為找不到服務員所致；就連去吃私廚都被要求要自備服務生，顯示出服務業基層人員缺工問題嚴重。他強調「缺工是迫切的國安危機」，呼籲政府比照製造業開放服務業引進移工，相信台灣開放移工這麼久，面對移工產生的問題都有經驗去解決。
潘思亮指出，放眼全球，包括日本、歐美國家都積極引進移工、調整移民政策，日本甚至於幾年前開放外國學生在日本就讀、就業，給學生5年學生簽證並允許工作，5年後沒有不良紀錄就可以申請永居，以此吸引人才。他說，「基礎人力的補充是重要的，要把產業做大，不能只有中、高階人才，也要有充實的基層人力，不然產業也難以拓展、升級」。