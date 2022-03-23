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國家級警報只花12秒就送出！民眾讚超強　氣象局解釋原因

▲中央氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，這次323大地震只花12秒就發出國家級警報，有效替民眾爭取反應時間。（圖／張勵德攝）
▲中央氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，這次323大地震只花12秒就發出國家級警報，有效替民眾爭取反應時間。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-23 14:48:592022-03-23 14:50:19

今（23）日清晨花蓮台東交界發生芮氏規模6.6強震，不少人在睡夢中被國家級警報嚇醒，之後才感受到劇烈搖晃，也讓不少人大讚「這次氣象局真的進步很多！」對此，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次從偵測到地震、到警報發出去的時間約12秒，給民眾大約有15秒左右的預警時間，算是相當成功，氣象局近年針對一些錯誤狀況中學習調整，希望未來能更精進。

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▲今（23）日凌晨1點41分，花蓮縣近海發生規模6.6強震，不少人都收到國家級警報。（圖／記者陳雅雲攝）
▲今（23）日凌晨1點41分，花蓮縣近海發生規模6.6強震，不少人都收到國家級警報。（圖／記者陳雅雲攝）
陳國昌說，地震發生時，首先傳遞的是P波（縱波），由於P波的速度很快，每秒可以傳遞超過5.5公里左右，隨後才是破壞力、搖晃比較強、但速度較慢的的S波（又稱剪力波）。警報是以先偵測到P波就會發出，為民眾多多爭取短暫的反應時間。

陳國昌強調，是否能達到即時預警還要看震央及地震規模而定，以這次地震來說，由於規模很大，P波衰減沒有這麼快，所以有些比較靠近震央的民眾會先感受到搖晃才收到警報。但比較遠一點的地區例如新竹以北的範圍，P波已經衰減，所以在12秒作業反應後迅速收到警報，過一個短暫時間才感受到S波帶來的搖晃，就會明顯感覺警報是「先響再搖」。

不過陳國昌也坦言，由於地震無法預測，在學理上只能依靠這樣的機制去進行預警，氣象局也持續針對作法上精進，希望能為民眾爭取更多的預警時間。

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