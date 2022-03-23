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落地採檢放寬年齡限制！18至59歲陽性輕症　明直送集檢所

▲指揮中心宣布，3/24零時起，將放寬落地採檢年齡限制。（圖／指揮中心）
▲指揮中心宣布，3/24零時起，將放寬落地採檢年齡限制。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-03-23 14:50:232022-03-23 15:24:34

近來境外移入數大增，中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，為使病床得以有效運用，將自24日零時起，調整陽性輕症分流措施，從原本的20歲到49歲，放寬到18到59歲，預計可讓輕症分流率從從82.8%上升至93.8%。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，據統計，在3/16至3/22共有320人落地採檢陽性確診，跟前一週280人相比約增加14%，為有效進行調度分配醫療資源，也確實觀察到，國際疫情處於中後期，很多是舊案，其實不太需要醫療，因此將在明日0時起，調整輕症分流的年齡限制，從原本的20歲到49歲，放寬到18到59歲。

羅一鈞說，主要是因為近期個案中，多為年齡18、19歲的東南亞境外生，這些確診者生活可以自理，入住集中檢疫所也有醫護人員可照護，而50多歲確診者則多為商務客，與春節期間扶老攜幼型態不同，若安排入住集檢所也無安全疑慮。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心23日宣布，明日0時起，放寬落地採檢陽性輕症分流年齡限制。（圖／指揮中心）
▲指揮中心23日宣布，明日（3/24）0時起，放寬落地採檢陽性輕症分流年齡限制。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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