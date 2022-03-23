防「斬首」傳海龍蛙兵擬回防本島　邱國正：八字沒一撇

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1949年國民政府撤退來台，蔣介石視察金門時，指示金門防衛司令部挑選優秀的官兵組成「偵察隊」，成為海龍蛙兵前身。雖然為陸軍部隊，但是必須接受兩棲作戰訓練。1954年奉當時國防部長蔣經國指示，將「兩棲作戰部隊」更名為「成功特種蛙人隊」，取其「只准成功、不許失敗」之意，所以又稱為「成功隊」，由劉雨成隊長帶領，而劉雨成也成為後來名聞遐邇的「海龍王」。現今國民黨主席江啟臣服役時，也是海龍蛙兵一員。
海龍蛙兵現有三個駐地，包括金門、馬祖與澎湖等離島。海龍蛙兵有案可考的特種任務，至今執行約130多次，神出鬼沒令的「水鬼」之名不逕而走。陸軍兩棲101偵察營納編於陸軍航空特戰指揮部旗下，除了滲透、摸哨、蒐集情報等特種任務外，在政府高層長官抵達外離島巡視時，海龍蛙兵也負責執行接送與護衛任務。
隨著小三通開放後，海龍蛙兵近年增加了反劫機、反劫船、反劫車等反恐任務訓練。海龍蛙兵使用的成功艇、海龍快艇與K85快艇，其中成功艇最高速度可達50節，但是由於缺乏專用港口，平時由拖車架在路上，遇到緊急狀況恐難以應變，因此陸軍在2016年開標，要在金馬澎等地興建專用碼頭，目前金門與澎湖的海龍專用港勤設施施工已開始執行。若海龍蛙兵移防本島每人將減少9700元外島加給。