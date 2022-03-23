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防「斬首」傳海龍蛙兵擬回防本島　邱國正：八字沒一撇

▲金門海龍蛙兵格鬥戰技操演。(圖／記者呂炯昌攝)
▲金門海龍蛙兵格鬥戰技操演。(圖／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-23 15:22:102022-03-23 15:31:25

俄羅斯出兵烏克蘭，烏克蘭首府基輔成為俄軍攻擊標的。俄烏戰爭爆發後，傳出國防部重新評估情勢，打算將外島海龍蛙兵全營調回本島。國防部長邱國正今（23）日表示，「八字沒一撇。」

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立院外交及國防委員會邀請國防部進行業務報告，國民黨立委李貴敏質詢時詢問，傳出海龍蛙兵調回台灣是本島變成危險的前線嗎？邱國正表示，他沒有這樣的講法，沒有要調，兵力部署是因敵，很多案子還在擬定，八字還沒一撇。

1949年國民政府撤退來台，蔣介石視察金門時，指示金門防衛司令部挑選優秀的官兵組成「偵察隊」，成為海龍蛙兵前身。雖然為陸軍部隊，但是必須接受兩棲作戰訓練。1954年奉當時國防部長蔣經國指示，將「兩棲作戰部隊」更名為「成功特種蛙人隊」，取其「只准成功、不許失敗」之意，所以又稱為「成功隊」，由劉雨成隊長帶領，而劉雨成也成為後來名聞遐邇的「海龍王」。現今國民黨主席江啟臣服役時，也是海龍蛙兵一員。

▲國民黨主席江啟臣秀出陸軍海龍部隊蛙人的照片，向國軍致敬。（圖／取自江啟臣臉書）
▲國民黨主席江啟臣秀出陸軍海龍部隊蛙人的照片，向國軍致敬。（圖／取自江啟臣臉書）
海龍蛙兵現有三個駐地，包括金門、馬祖與澎湖等離島。海龍蛙兵有案可考的特種任務，至今執行約130多次，神出鬼沒令的「水鬼」之名不逕而走。陸軍兩棲101偵察營納編於陸軍航空特戰指揮部旗下，除了滲透、摸哨、蒐集情報等特種任務外，在政府高層長官抵達外離島巡視時，海龍蛙兵也負責執行接送與護衛任務。

隨著小三通開放後，海龍蛙兵近年增加了反劫機、反劫船、反劫車等反恐任務訓練。海龍蛙兵使用的成功艇、海龍快艇與K85快艇，其中成功艇最高速度可達50節，但是由於缺乏專用港口，平時由拖車架在路上，遇到緊急狀況恐難以應變，因此陸軍在2016年開標，要在金馬澎等地興建專用碼頭，目前金門與澎湖的海龍專用港勤設施施工已開始執行。若海龍蛙兵移防本島每人將減少9700元外島加給。

 
▲金門特攻操演，海龍蛙兵（前）潛游至岸際再滲入目標區。（圖／記者呂炯昌攝 ）
▲金門特攻操演，海龍蛙兵（前）潛游至岸際再滲入目標區。（圖／記者呂炯昌攝 ）

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