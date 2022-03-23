中職／樂天主場開幕首戰！全場內野送應援毛巾

樂天桃猿迎接新球季，Rakuten生態圈為全猿主場提升服務，球場改建再戰起來！除了引進日職姊妹隊東北樂天金鷲熱門特色座席，全新「尊猿席ROYAL SEAT」與「團猿席BOX SEAT」在桃園棒球場與你樂情見面外，美食街與雷門數據服務技術支援推出多元支付讓10號隊友看球體驗RISE UP，今再宣布4月5日開幕戰全內野隨票贈送Rise Up桃猿男兒應猿毛巾及上半季多項購票好康訊息。
4月5日開幕戰當天，球迷朋友可持當日內野門票於進場時兌換Rise Up桃猿男兒應猿毛巾，每票限兌一條，應猿巾尺寸100公分寬，在觀眾席Rise Up你的應猿！除4月5日外，4月19日、4月26日以及5月10日這三天也將針對東西下尊猿席、內野ABG區預售票及金銀猿卡友發放Rise Up桃猿男兒應猿毛巾，每場限量1500條，持這三區內野預售票的球迷朋友及金銀猿卡友進場皆可兌換應猿毛巾，高舉應猿毛巾戰起來！
4月22日愛PET趴再戰起來，內野東下JKL區將規劃為愛PET專區，購買愛PET專區預售票進場帶寵物來可兌換愛PET贈品，此三區採預售方式梅花入座，現場不售。寵物攜帶移動建議以提袋為主，11公斤以上極易受環境吵雜影響之狗貓等其他寵物不建議攜入場，更多相關活動訊息陸續公布。
票務好康不只如此，樂天桃猿精選平日場推出「桃媛日」，女性球迷朋友(非孩童學生)現場購票只要優惠價300元，適用4月21日、4月28日、5月12日、6月9日場，桃媛女孩再戰起來！