請支援削鳳梨！全聯超狂隱藏服務 「快刀手」駐店削皮
還記得2021年台灣掀起一股「吃鳳梨救國」現象，引爆點在於中國海關總署以台灣鳳梨檢驗出害蟲為由停止進口，重創台灣鳳梨產業， 台灣民眾發起「自己的鳳梨自己救」，全台最大連鎖通路全聯福利中心也力挺農民，直接扛下1萬噸鳳梨銷量，全台所有門市大力銷售。全聯董事長林敏雄在今（23）日的「好釋交棒 鳳梨旺旺」記者會也分享：「身為本土企業要力挺台灣農民，賠錢也要做！去年原訂1萬噸，但貨量賣到7500噸時，就因國人大力買鳳梨，已經叫不太到貨，今年會更有信心，也觀察到免削皮的、切盤佔4成。」同時將在3月27日推出買任一鳳梨鮮果產品（包含鮮果盒），贈送「金牌果園臺東鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒」一支，全台數量有限，送完為止。
台灣是水果的天堂，由南到北果香滿溢，此時到了鳳梨即將盛產的季節，面對台灣水果外銷受阻影響之下，農委會積極輔導農民提升外銷水準、加工冷鏈技術、以及擴充內銷通路等策略，穩定產銷，減少農民對單一市場的依賴。行政院農業委員會主委陳吉仲說明：「去年台灣多項水果的外銷受阻，尤其是鳳梨和鳳梨釋迦這兩項，行政院農業委員會持續積極地多管齊下：持續輔導農民提升果物生產標準、也強化輔導果物加工產業，同時積極拓展內外銷管道。」
除了原果之外，有感於現代人講求效率的購買行為，全聯推行吃鳳梨免動刀的「鮮果盒」，全廠透過微電腦系統調節濕度與溫度，以低溫方式處理原果，經過自動化清洗設備3道SPA清潔，並通過微生物、農藥含量檢測，原果再透過手工分切，最後經過金屬檢測，層層把關提供消費者自然美味，果肉細緻的鳳梨鮮果盒。此外，北北基地區更於限定時段有「快刀手」駐店，支援民眾削鳳梨，預計今年可達300場次。
全聯董事長林敏雄表示，全聯去年12月到今年3月總共進了600噸的鳳梨釋迦，相較2020年同期，進貨量大幅成長超過20倍，銷量有驚人的成長，成功帶來買氣，接著有由鳳梨接棒，看好台灣民眾對於國產水果的支持，今年鳳梨應該也會帶來超強買氣。