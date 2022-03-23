新北議員鄭戴麗香不連任　她被「徵召」的呼聲最高

四連霸的新北市第1選區（淡水、三芝、八里、石門）議員鄭戴麗香，基於健康的因素放棄連任，也打亂國民黨的選戰佈局；對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄強調，若鄭戴麗香確認沒有領表，將由提名審查小組召開審查會議，進行下階段的人選評估，國民黨絕不缺席！
新北市第1選區的議員有4席，包括國民黨現任議員鄭戴麗香與陳偉杰、民進黨鄭宇恩，及無黨團結聯盟蔡錦賢，而鄭戴麗香因健康的因素放棄連任後，地方盛傳國民黨將以「侯家軍」、「女性」為優先的考量，目前以青年局長錢念群的呼聲最高，也不排除比照本屆「陳偉杰模式」辦理徵召；不過，記者今日數次致電錢念群，但電話都無人接聽。
黃志雄今（23）日受訪時指出，國民黨的領表程序還是要走完，今日是領表流程的最後一天，一旦確認鄭戴麗香未領表、不登記參選後，將由議會的正副議長、黨團書記長、市府代表、資深黨員等，組成的9人提名審查小組召開審查會議，進行下一階段的人選評估；不過，徵召的程序尚未啟動，也還未徵詢可能人選的意見，因此無法確認由誰遞補，但國民黨絕不缺席！
正在榮總就醫的鄭戴麗香受訪時說，因心臟、坐骨神經等健康的因素，決定不連任議員，原想交棒給媳婦，但因時間過於匆促而作罷；地方盛傳，該區藍營提名2席，其中1席為婦女的保障，將以「侯家軍」、「女性」為優先考量，而國民黨可能比照本屆「陳偉杰模式」，徵召初選落敗的女性參選人，或從市府團隊中的女性主管擇一上陣，而目前又以青年局長錢念群的呼聲最高。