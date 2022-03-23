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備戰2022！民進黨全國黨代表5月22日改選

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）
▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-23 15:53:00

民進黨今（23）日召開中常會，會中邀請國防安全研究院國家安全所所長沈明室以「俄烏戰爭與對台灣國防之啟示」為題進行專案報告。另民進黨發言人周江杰也轉述，今日會中通過第二十屆全國黨員代表選舉時程，5月22日辦理黨員投票；5月25日召開中執會公告全國黨員代表當選人名單。

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沈明室從分析戰爭的緣起、目標和作戰戰略分析談起，分析台灣國防優勢和俄烏戰爭對台灣國防啟示。沈明室引用《全球火力》（Global Fire Power, GFP）公布的「2022年軍力排名」，台灣排名第21名，烏克蘭排名全球第22名，烏克蘭則讓排名第2的俄羅斯陷入困境。

沈明室也指出，面對獨裁政權，任何妥協與退讓都無法保證自己安全，獨裁者永遠有侵略的理由。唯有提升國力，強化防衛武力，全國人民的團結一致抗敵，才能保衛家園。台灣民間創意無窮，資源充分，只要全民團結抗敵，可以產生有效嚇阻力量。

沈明室認為，面對相關國家企圖在短時間達成軍事作戰目標的戰法，以持久戰反制。應運用高科技執行不對稱作戰，遲滯消耗對方軍力，爭取國際支持。

蔡英文聽取報告後表示，上一次跟這一次的專題報告人都是來自國防安全研究院，雖然才設立幾年，但是國防安全研究院在很多層面上，提供可能決策有所用的參考資料，同時對於大眾在軍事方面的知識跟資訊的溝通，也幫忙非常多。希望國防安全研究院持續能夠發揮更大的作用，讓台灣的民間跟政府、國防單位，大家都可以對情勢有共同認知，這就是團結的基礎。

此外，周江杰表示，今日中常會也通過第二十屆全國黨員代表選舉時程，即3月28日發布選舉公告；4月11日至15日辦理全國黨員代表選舉領表、登記；4月19日前各黨部召開執委會審查各黨部全代候選人資格；4月20日召開中執會審查原住民族全代候選人資格；4月21日抽籤；5月22日辦理黨員投票；5月25日召開中執會公告全國黨員代表當選人名單。

另，2022第二十屆全國黨員代表選舉各縣市暨直屬黨部選出之代表應選299席，依規定單一性別在應選名額總數中每滿4人應有1人，故單一性別保障名額為74席。

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