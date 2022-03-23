COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

殘酷悲劇！百名亡魂陰影下的菲國馬尼拉電影中心

▲位於馬尼拉賭場區PASAY附近的馬尼拉電影中心，如今改名為 Amazing Show 。（圖／翻攝自Flickr）
▲位於馬尼拉賭場區PASAY附近的馬尼拉電影中心，如今改名為 Amazing Show 。（圖／翻攝自Flickr）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-23 16:08:35

《四方報》報導，提到菲律賓馬尼拉電影中心，許多菲律賓朋友們的臉色可能都會有些僵硬。位於馬尼拉賭場區PASAY附近的馬尼拉電影中心，如今改名為 Amazing Show ，它的外形如古羅馬神廟，然而卻曾發生過百名工人事故，讓這座電影中心宛如大型的墳墓。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
1980年代， 菲律賓正被著名的獨裁者費迪南德． 馬可仕（Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos）統治，而他的妻子伊美黛（Imelda Marcos）則是名聞遐邇的「奢華女王」。伊美黛被戲稱是世界級的花錢大戶，給人最深刻的印象是她的衣櫃裡有三千雙鞋和一個防彈胸罩。而她十分喜愛世人給予她的這個形象，經常開玩笑說她的衣帽間雖然無比巨大，但裡面沒有屍體，只有漂亮鞋子。 

有一天伊美黛突發奇想，希望能辦國際電影節，為此打算蓋一座電影中心。於是在1980年她通過了2.5億美金預算，並在菲律賓文化中心旁蓋一棟馬尼拉電影中心。工程在1981年開工，為了趕上1982年1月中的第一屆「馬尼拉國際電影節」，總共僱用了超過4千名工人，每天輪3班，24小時不停趕工。 

然而，1981年11月17日凌晨三點，一座位於高處的鷹架突然翻覆倒塌，造成168名工人身死未卜。消息傳到伊美黛耳中，她並沒有下令搶救，反而命令在現場監工的Betty Benitez（即副部長的妻子）倒入更多水泥，掩埋跌落水泥中的工人，接著封鎖現場長達9小時，不讓記者和救難團隊接近。當9小時後，所有工人都罹難了，伊美黛做出殘忍的決定，只為了趕上2個月後開幕的電影節。 

後來電影節如期開幕，成千上百名明星前來祝賀。不過接下來的電影節都沒有受到太大的關注，只舉行了兩屆就消聲匿跡，反而是百名工人死亡的故事流傳下來，同時出現許多靈異的鬼故事，由於不斷傳出有觀眾在電影中心裡聽到哭泣聲與呼救聲，伊美黛甚至請了靈媒來驅邪。 

雖然外界都知道實際死亡數目為168名工人，不過官方僅願意承認有7名工人罹難，這件事讓民眾和國際媒體都十分憤怒，因為根據在場負責善後的工人證詞，他們表示光徒手搬運的屍體就超過百具了，根本不可能僅有7名工人傷亡。 而馬尼拉電影中心的工傷事故，則成為人們會面有難色地提起的靈異故事現場。

儘管曾造成大型事故，伊美黛仍富裕且安好地活到92歲高齡，且過去10年來仍活躍於政治界，甚至強人形象早已讓部份菲律賓民眾原諒，而她的子女們均仍在菲律賓政壇中，取得不錯的成績，甚至兒子小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）在2022年總統大選的民調超過半數，有望成為下一屆菲律賓總統。

▲菲律賓前第一夫人伊美黛被戲稱是世界級的花錢大戶，給人最深刻的印象是她的衣櫃裡有三千雙鞋和一個防彈胸罩。（圖／gettyimages）
▲菲律賓前第一夫人伊美黛被戲稱是世界級的花錢大戶，給人最深刻的印象是她的衣櫃裡有三千雙鞋和一個防彈胸罩。（圖／gettyimages

影／超高顏值泰劇來了！漫改偶像劇引網友熱議

分析疫後經濟佈局　東南亞台商發展論壇開放實體與線上

考量香港疫情嚴重　移民署開放線上申辦系統

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀