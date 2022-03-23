殘酷悲劇！百名亡魂陰影下的菲國馬尼拉電影中心

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有一天伊美黛突發奇想，希望能辦國際電影節，為此打算蓋一座電影中心。於是在1980年她通過了2.5億美金預算，並在菲律賓文化中心旁蓋一棟馬尼拉電影中心。工程在1981年開工，為了趕上1982年1月中的第一屆「馬尼拉國際電影節」，總共僱用了超過4千名工人，每天輪3班，24小時不停趕工。
然而，1981年11月17日凌晨三點，一座位於高處的鷹架突然翻覆倒塌，造成168名工人身死未卜。消息傳到伊美黛耳中，她並沒有下令搶救，反而命令在現場監工的Betty Benitez（即副部長的妻子）倒入更多水泥，掩埋跌落水泥中的工人，接著封鎖現場長達9小時，不讓記者和救難團隊接近。當9小時後，所有工人都罹難了，伊美黛做出殘忍的決定，只為了趕上2個月後開幕的電影節。
後來電影節如期開幕，成千上百名明星前來祝賀。不過接下來的電影節都沒有受到太大的關注，只舉行了兩屆就消聲匿跡，反而是百名工人死亡的故事流傳下來，同時出現許多靈異的鬼故事，由於不斷傳出有觀眾在電影中心裡聽到哭泣聲與呼救聲，伊美黛甚至請了靈媒來驅邪。
雖然外界都知道實際死亡數目為168名工人，不過官方僅願意承認有7名工人罹難，這件事讓民眾和國際媒體都十分憤怒，因為根據在場負責善後的工人證詞，他們表示光徒手搬運的屍體就超過百具了，根本不可能僅有7名工人傷亡。 而馬尼拉電影中心的工傷事故，則成為人們會面有難色地提起的靈異故事現場。
儘管曾造成大型事故，伊美黛仍富裕且安好地活到92歲高齡，且過去10年來仍活躍於政治界，甚至強人形象早已讓部份菲律賓民眾原諒，而她的子女們均仍在菲律賓政壇中，取得不錯的成績，甚至兒子小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）在2022年總統大選的民調超過半數，有望成為下一屆菲律賓總統。