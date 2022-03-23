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低軌衛星頻譜草案通過　最快Q2開放業者申請

▲國家通訊傳播委員會（NCC）今（23）日委員會審議通過「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率核配有關事項」草案。（圖／記者許若茵攝，2022.3.23）
▲國家通訊傳播委員會（NCC）今（23）日委員會審議通過「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率核配有關事項」草案。（圖／記者許若茵攝，2022.3.23）

記者許若茵／台北報導

2022-03-23 16:15:17

國家通訊傳播委員會（NCC）今（23）日委員會審議通過「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率核配有關事項」草案，新增10.7-12.7GHz、13.75-14.5GHz、17.7-20.2GHz及27.5-30.0GHz等頻段，供同步與非同步衛星固定通信使用，待預告60日、召開公開說明會徵詢各界意見，並完成法制作業程序後，最快6月就能開放業者申請。

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NCC說明，依據行政院開放衛星頻率政策，新增10.7-12.7GHz、13.75-14.5GHz、17.7-20.2GHz及27.5-30.0GHz等頻段供同步與非同步衛星固定通信使用，其中27.9-29.5GHz須與既有行動寬頻業者協議使用。

NCC發言人翁柏宗指出，目前27.9-28.5GHz為中華電信、28.5-28.9GHz是遠傳電信、28.9-29.3GHz是亞太電信、29.3-29.5GHz為台灣大哥大，立刻可以用的是27.5-27.9GHz與29.5-30.0GHz。而無線電頻率使用期限為2年，屆期得申請核配。

NCC強調，開放衛星頻率依《電信管理法》選擇採取定期受理申請及審查方式辦理，申請人應依規定登記為電信事業，並於開放受理期間檢具申請書、無線電頻率使用規劃書及資格證明文件提出申請，經審查合格後，取得頻率核配資格。

NCC補充，電信事業取得頻率核配資格後，還需申請設置公眾電信網路、取得頻率使用證明，及經審驗合格後，才能開始提供服務；在開始經營後，亦應落實保障消費者權益、維護資通安全，及配合通訊監察等相關監理規定。

NCC提到，「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率核配有關事項」草案將進行預告作業，並召開公開說明會，歡迎各界提供寶貴意見，後續並將完成法制作業程序，最快6月就可以開放業者申請。

NCC補充，衛星通信訊號品質易受建築物遮蔽與氣候影響等物理限制，不過卻具備廣域涵蓋優勢，可加強海上、離島、山區等不經濟地區的訊號涵蓋，提供公眾電信網路備援，也是降低普及服務所需支出成本的選項，提升民眾近用通訊傳播服務的機會。

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