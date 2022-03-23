巷仔內／家人爭搶經營權不只金寶　長榮、台開、東元皆是

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對此，金寶今日回應未獲沈董事之提名內容，相關公司（公司派）的董監名單預計在5月初公告。金寶發言人許文漢對外表示，沈軾榮的作法，讓許勝雄感到傷心，表示對人性徹底失望，因為沈軾榮雖然是許勝雄的前女婿，但許不願外界有翁婿之爭的印象。
據了解，沈軾榮對外發出聲明，表示金寶董事長許勝雄一直是他非常尊敬的長輩，因此在金寶任職十多年中，對公司有著情感，即便近期風波不斷，也堅持與公司股東、員工站在一起。
沈軾榮強調自己以股東身分義務出發，希望幫金寶引進更好的人才及獨董，讓公司能夠突破困境，再次重返榮景。針對許勝雄所述爭奪經營權之說可能有所誤解，他再次重申並無爭奪經營權的問題，也期待許董事長能以開闊的心胸、幫金寶廣納人才。
其實，近年來家族上演經營權之爭不只金寶集團，長榮、台開、東元皆有類似情況。像是長榮集團控股公司長榮國際今年2月底改選，再現兄弟爭奪經營權。這次是張榮發大房三子兄弟「互槓」，長子張國華為首的大哥派，對上二子張國明、三子張國政的弟弟派，而二房獨子張國煒的母親李玉美將關鍵的股權投給弟弟派後，弟弟派拿下過半數的3董1監，讓長榮國際變天，也牽動市值上兆元的長榮集團。
台開總裁邱復生、邱于芸父女之前有過董座之爭，由於父女經營理念不同，邱于芸在農曆年前（2022年1月底）遭解任董座，邱于芸認為程序不符，強調自己仍是董座，然而過完年又驚爆台開退票，面臨下市危機，旗下各單位也發不出薪水。隨後3月台開緊急召開臨時董事會，確認邱于芸董事長職權，邱也到各單位發放薪水，只是台開副董吳子嘉卻反指，邱故意散布上市公司的不實消息，已違反證交法，將依法提告。
而去（2021）年東元集團會長黃茂雄與黃育仁父子，也有過經營權大戰。父子兩人同樣行事風格不同，黃育仁為此辭掉東元常務董事，推出自己的人馬希望改革，期間「東元阿嬤林明穱」曾力挺黃育仁，現任東元董事長邱純枝也被波及，最後改革派不敵公司派，但歷經林明穱逝世，父子雙方也放下歧見，黃茂雄3月中出席公開場合提到家族狀況，則回應現在都很好，孩子有空都會回家看父母。