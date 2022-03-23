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首創國際生師徒制實習　台大啟動國際引路人計畫

▲台大今（23）日舉辦「臺大國際引路人計畫」啟動記者會，邀請外國駐台商會、政府組織、新創公司、本土企業一同留下國際人才。（圖／台大提供）
▲台大今（23）日舉辦「臺大國際引路人計畫」啟動記者會，邀請外國駐台商會、政府組織、新創公司、本土企業一同留下國際人才。（圖／台大提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-23 16:33:26

為促進台灣與國際人才市場的鏈結，台大今（23）日舉辦「臺大國際引路人計畫」啟動記者會暨合作意向書簽約儀式，由校長管中閔主持，邀請參加本計畫的外國駐台商會、政府組織、新創公司、本土企業、外商公司、民間組織與學研機構等，一共超過70間機構、100位代表共襄盛舉，一同培育國際人才，並為優秀外籍人才開拓留台服務的選擇。

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校方表示，「臺大國際引路人計畫」是全國第一個專為國際生打造的師徒制實習計劃，許多國際學生喜歡臺灣的工作及生活環境，但因語言與文化障礙，缺乏進入台灣職場的機會，因此國際事務處因而開辦「臺大國際引路人計畫」，由政府、企業、民間機構的高層擔任國際生固定的實習導師，讓國際生在實習過程中，得以結合實務與理論，從做中學外，也有該領域導師帶領並探索生涯發展。

除了實習外，台大國際處也舉辦台灣保時捷等二場企業參訪，讓學生先行認識職場環境。並舉辦三場職涯培訓培訓工作坊，邀請台灣艾納康董事總經理Bart Linssen（黎森）、台灣愛立信技術長姚旦、台灣數位外交協會理事長郭家佑、國際城市浪人育成協會執行長楊御廷等分享履歷撰寫、面試技巧與職場文化，及早培養職場所的軟技能。

管中閔表示，台大擁有全台灣最多的國際學生，每年吸引來自70 國約3000名國際生就學。他們的加入，讓台大校園變得更加多元與豐富，該計畫讓國際生在就學期間即有進入台灣職場實習的機會，瞭解臺灣產業，建立在地人脈，增加未來根留台灣的機會，未來學生也將成為國內企業進入全球市場的引路人，希望學生們摸索到屬於自己的職涯發展方向。

出席本次簽約儀式的公部門與第三部門之與會貴賓，除了來自美國、澳紐、英國、法國、德國、波蘭、瑞典等商會與駐臺機構代表外，也包括台灣美國商會 (AmCham) 會長暨香港商領英股份有限公司台灣分公司總經理施立成、中華民國無任所大使簡又新、中華經濟研究院院長張傳章，以及臺灣亞洲交流基金會執行長楊昊等。

企業代表則有均豪精密工業董事長兼任總經理陳政興、國際海洋集團董事長蔡明格、東立物流總經理施皇吉、AsiaYo創辦人暨執行長鄭兆剛等。
 

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