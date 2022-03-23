前桃縣長吳志揚機要收賄護航投資客 更二審緩刑、還錢
前桃園縣長吳志揚機要秘書鄒德道，9年前護航投資客將農地變更為「仁美產業園區」，收下BMW跟100萬現金，涉嫌貪汙。高院更二審今（23）日依不違背職務收賄罪，將鄒德道判刑2年，緩刑5年，支付公庫100萬元，沒收238萬犯罪所得。
檢方指控，鄒因受黃姓友人請託，將擬用以申設產業園區之22筆農地資料，交桃園縣政府工商發展局及地政局評估可行性，並將評估結果轉知黃姓友人。黃姓友人與合作對象為感謝鄒幫忙，也期望鄒能繼續協助至產業園區開發案完成，鄒還先挑選BMW車款和顏色，並指示黃把車子登記在朋友名下。黃於2013年8月至11月間將BMW及100萬元交付鄒，事後鄒再變賣車輛，得款105萬元，涉犯貪汙、洗錢。
一審將他判處7年6月，二審及更一審都改判為2年，緩刑5年並支付公庫100萬元，經最高法院撤銷，發回高院更審。
更二審審酌鄒認罪，繳交犯罪所得，犯罪情節並非重大惡極，符合《刑法》第59條「情堪憫恕」減刑要件，仍判2年，緩刑5年，須繳公庫100萬元。不過，針對犯罪所得部分，更二審認定，車輛價值為138萬元，原審僅沒收變賣的105萬元不當，改諭知沒收238萬元。全案可上訴。