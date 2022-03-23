三井百億投資高雄　LaLaport落腳鳳山

南台灣首間「Mitsui Shopping Park LaLaport」落腳高雄鳳山！日商三井不動產集團今（23）與地主台糖公司在高雄市政府辦簽約儀式，特別邀請市長陳其邁見證，宣布將投入百億元打造結合購物、餐飲與娛樂的一站式體驗區域型購物中心，預計引進250個店鋪專櫃，明（112）年動土、115年開幕，屆時結合周邊衛武營國家級藝文聚落，打造東高雄文創與休閒娛樂中心。
陳其邁在致詞時感謝三井集團看好高雄、投資鳳山，並感謝許智傑委員化不可能為可能，促成台糖與三井強強配，市府團隊也透過投資高雄事務所單一窗口加速行政流程，全力促成鳳山第一間購物商場落地。
陳其邁除感謝台糖董事長陳昭義大力幫忙，也感謝三井集團董事長下町一朗在三月底離台前促成此百億元投資案，衛武營公園面積有二個大安森林公園大，緊鄰兩條捷運、國道及機場，交通便利，有信心在市府和台糖充分合作下，打造鳳山未來成為全台面積最大、功能最多元及營業額最高的Lalaport，「鳳山未來發展因三井加碼投資如虎添翼、指日可待！」
地主台糖公司董事長陳昭義表示，此案最大亮點就是坐落鳳山衛武營國家藝術文化中心對面，緊鄰捷運紅線鳳山西站、鄰近國道，未來捷運黃線也將經過連通，建蔽率更是在市府協助下從50%放寬到70%，成功促成三井投資落地。
三井不動產集團董事長下町一朗指出，LaLaport品牌在日本已有超過40年歷史、是全台第3間，採低樓層、大空間的舒適設計，引進餐飲、時尚品牌及娛樂設施，讓三代同堂家庭可以逛一整天，邀請日式和台灣獨家品牌進駐展店，創造獨特吸引力，未來將配合在地區域需求，打造具有鳳山特色的商業設施。