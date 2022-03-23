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俄烏戰爭、極端氣候　中國恐面臨「史上最糟」糧食危機

▲在極端氣候與俄烏戰爭下，外媒指出中國糧食面臨「史上最糟糕」情況。（圖／美聯社／達志影像）
▲在極端氣候與俄烏戰爭下，外媒指出中國糧食面臨「史上最糟糕」情況。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-23 16:37:48


中國是世界最大糧食生產與進口國，但國內糧食問題卻一直是令政府頭疼的問題。受到全球氣候變遷影響，中國在糧食生產面臨極大困難，再加上俄烏戰爭爆發導致缺糧危機雪上加霜。《彭博》報導指出，許多農業專家分析今年中國作物狀況可能是「史上最糟的」。

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中國國家主席習近平日前在兩會上不斷強調「中國人的飯碗要裝中國糧」，並將糧食安全定調為國家的優先事項，占世界人口22%的中國同時也是全球最大的糧食生產與進口國，每年從全球市場進口的大豆量就佔了總量的6成。

根據《彭博社》報導，受到氣候災害影響，中國糧食生產出現困難。中國農業部長唐仁健指出，去年秋季的異常洪患導致近3千萬畝農作物受損。此外，去年暑期的豪雨紀錄更破壞了農田耕作範圍，洪水導致中國1800多萬畝農田只能延後播種，數據顯示在可耕地面積縮減與作物廣泛受到損害下，今年中國一級和二級作物狀況比往年減少了20%以上，更被農業專家們分析「可能是史上最糟糕的」。

▲中國糧倉今年紛紛受到暴雨、洪災襲擊，淡淡中國關風仍稱今年糧食大豐收。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國糧倉去年紛紛受到暴雨、洪災襲擊。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
另外，中國國務院2019年的報告也指出，由於中國的可耕農地一直在下降，在過去10年間下降了約8%，當局為了增加國內食品產量於是大量收購外國農企和農場。然而其中很大一部分的農場卻坐落在如今全球最危險的地區－烏克蘭。一方面中國是把它當作「一帶一路」倡議項目通往歐陸的門戶，二來是想獲取烏克蘭除了農業以外，包含鐵、鈦、煤和鈾等礦物資源，眼下卻只能選擇在俄烏之間互不得罪，維持尷尬的「不表態」立場。

▲烏克蘭是農業強國，一旦與俄羅斯爆發衝突將會立即引發糧食市場震盪、價格上漲。 （圖／美聯社）
▲烏克蘭是農業強國，一旦與俄羅斯爆發衝突將會立即引發糧食市場震盪、價格上漲。 （圖／美聯社）
此外，報導也指出中國農業面臨考驗不僅於此，農業部研究員表示，氣候變遷除了降國內作物年產量外，不可預期的極端氣候也會削弱農民信心，未來農業勞動力短缺的問題恐怕只會更加惡化。
 

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