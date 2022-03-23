社福移工宿舍檢疫無補助　勞發署：持續蒐集意見研議

《四方報》報導，勞動部放寬移工入境檢疫措施，除了取消移工防疫旅館事前查核，也同步開放移工入住仲介宿舍。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組顏科長向《四方報》表示，目前移工入住仲介宿舍並無提供補助，但未來會持續蒐集外界意見進行研議。
目前，移工入境後多安排入住防疫旅館完成10+7檢疫，為減輕社福雇主負擔，勞動部補助移工居家檢疫及自主健康管理期間費用之50%，但每人每日最多不超過1,250元。3月21日起，雇主也可選擇安排移工入住仲介設立之防疫宿舍，但顏科長表示，根據現行補助要點，只有入住防疫旅館才能申請補助，仲介防疫宿舍目前無補助，但後續會持續蒐集外界的意見，看看是否要研議納入。
針對部分社福雇主擔憂防疫把關問題，顏科長回應指出，每個旅館要轉型成防疫旅館時，都是經過地方觀光局和衛生局的檢查，符合標準才允准；仲介防疫宿舍亦是通過勞政、衛政、消防等單位檢查，才得以設立為防疫宿舍的。
他指出，在防疫旅館本就通過檢查的情況下，若每個移工入境都要再查核一次，其實只是拖慢了雇主用人需求，尤其是社福雇主因照顧需求迫切，都是希望盡快讓人進來，所以在蒐集雇主意見後才決定取消這項事前查核，以簡化行政程序、加快引進流程。
不僅如此，他表示，指揮中心特別重視移工宿舍防疫問題，因此責成勞動部，針對仲介防疫宿舍，除了宿舍建體、硬體配置要符合防疫規定外，更要求包括仲介機構人員、送餐人員、打掃人員、門禁保全等全員接受防疫教育訓練，以確保落實防疫。