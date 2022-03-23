獨／近20年5大地震！323強震算小咖 第一名把海纜都震斷
今（23）日清晨花蓮、台東交界發生芮氏規模6.6強震，根據中央氣象中側資料顯是，這起地震921大地震之後、從2002年以來近20年中規模第五大的地震。回顧過去前四大強震紀錄，位居第一位的是2006年12月26日，發生在恆春外海的兩起規模7.0強震，第一起發生在當晚8時26分，相隔8分鐘之後有出現另一起規模7.0強震，這也是台灣西南外海百年以來紀錄到的最強地震，即便震央位置較偏遠，但也是全台有感，且造成多條海底電纜中斷，導致東亞地區網路及國際電話受到影響。
而排名第二位的強震則是在2009年12月19日晚間9時02分在花蓮近海發生的芮氏規模6.9強震，當時接近震央的花蓮磯崎測得最高7級震度，強震也是震撼全台，並造成花蓮當地多處民宅龜裂，台11線落石坍方，接連兩天內出現數十起規模大大小小的餘震。
第三大的地震則是發生在2010年4月26日上午10時59分，當時在蘭嶼外海發生芮氏規模6.8強震，由於地震位置相對較遠，雖然全台都有搖晃，但受影響狀況較輕微。第四大地震則是2009年8月17日上午8時5分，發生在花蓮外海的芮氏規模6.8強震(後調整成6.75)，也是因為震央位置較遠，雖全台有感但影響不大。
至於排名第五位的，就是今天清晨發生在花蓮及台東交界、芮氏規模6.6的地震，不僅全台有感，且後續餘震至今還未平息。氣象局提醒，未來3天內仍有可能出現規模5以上餘震，甚至數月內都有可能發生小規模餘震，請民眾留意。