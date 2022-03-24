房市／嚇慘！323強震勾921回憶　專家：做好這5點可保命

信義居家表示，居家健檢第1個重點是層板不放易碎物並加強承重。許多民眾家中牆壁會裝裝飾層板，上頭擺放裝飾物品，建議不要放易碎物品，若地震搖晃掉下來易受傷，而廚房放瓶罐的層板，則建議做檔板，而這類的層架本身承重效果有限，建議裝修時可預埋鐵件至牆上補強，會更加牢固。
第2個重點則是高櫃等活動家具則需加裝L型鐵片固定於牆面，避免地震來時砸傷人或變形，信義居家進一步說明，有些民眾家中會掛畫裝飾，若是用軌道勾掛畫，相對安全，但也有許多民眾會以市面上的無痕掛勾掛畫，就需特別注意有掉落的疑慮。
第3個重點為保持逃生動線通暢，信義居家表示，居家環境隨著入住時間一久，容易堆滿雜物，信義居家提醒，從房間到大門的動線需保持乾淨順暢，遇到像昨天半夜的強震時，才有利逃生。
第4個重點為檢查瓦斯管線，信義居家表示，地震時也最怕有瓦斯外洩的情形，因此平時最好保持室內通風，養成開窗習慣，而平時也應定期針對瓦斯、天然氣管線檢查，觀察管線轉折處是否鬆脫、移位情形，若是新裝修者，則需找合格瓦斯公司配合的廠商來裝設，切勿自己找水電師傅裝設。
信義居家表示，第5個重點為檢視玻璃強度，居家的玻璃有時會因熱漲冷縮而爆破，可檢視家中是否裝設強化玻璃或膠合玻璃，這類的玻璃若是意外爆破不會噴濺，相對安全，而若家中裝設為一般玻璃，則可選購貼上玻璃防爆膜，以防強震造成玻璃爆裂而受傷。
最後，信義居家提醒，在裝修時，若是要變更隔間牆、承重牆，切記尋求專業廠商建議，而樑柱若因裝修要包覆時，記得留維修孔，地震過後可以檢視樑柱是否有裂縫。
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