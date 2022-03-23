國防戰力再提升！台船承造海巡署巡防救難艇下水

台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署巡100噸級(台船編號HNO.1149)防救難艇，於今(23)日，在台船基隆廠，舉行下水儀式，期國防戰力再提升。
海巡署艦隊分署巡100噸級(台船編號HNO.1149)防救難艇下水儀式，是由台灣國際造船公司副總經理周志明與海巡署艦隊分署分署長廖德成共同主持，並由海巡署北部分署分署長扶大桂的夫人陳美鳳擔任擲瓶人，有海巡署、船舶發展中心、中國驗船中心、BV驗船中心等單位代表與會。
海巡署艦隊分署分署長廖德成表示，海洋委員會海巡署為了加強巡邏台灣海域及保護漁民，乃建造100噸級巡防救難艇，後15艘委由台船公司建造，此次下水的為第11艘100噸級巡防救難艇(台船編號HNO.1149)，而後續4艘巡防救難艇預計於2023年全部完工交船。
台灣國際造船公司副總經理周志明指出，台船公司積極配合政府國艦國造政策，近年參與包括海軍的國造潛艦、新型兩棲船塢運輸艦、新型救難艦、海巡署推出的4000噸級、1000噸級、100噸級巡防艦艇，科技部的海研一號、二號、三號海洋研究船，教育部的海洋實習船等案建造。
周志明並指出，未來除各項軍艦及公務船建造外，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力之最堅強後盾，一同守護國土。