COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

國防戰力再提升！台船承造海巡署巡防救難艇下水

▲台船承造海巡署艦隊分署巡防救難艇下水。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲台船承造海巡署艦隊分署巡防救難艇下水。(圖／台灣國際造船公司提供)

記者黃守作／高雄報導

2022-03-23 21:00:00

台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署巡100噸級(台船編號HNO.1149)防救難艇，於今(23)日，在台船基隆廠，舉行下水儀式，期國防戰力再提升。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲海巡署北部分署分署長扶大桂的夫人陳美鳳(右2)為100噸級巡防救難艇(台船編號HNO.1149)擲瓶。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲海巡署北部分署分署長扶大桂的夫人陳美鳳(右2)為100噸級巡防救難艇(台船編號HNO.1149)擲瓶。(圖／台灣國際造船公司提供)
海巡署艦隊分署巡100噸級(台船編號HNO.1149)防救難艇下水儀式，是由台灣國際造船公司副總經理周志明與海巡署艦隊分署分署長廖德成共同主持，並由海巡署北部分署分署長扶大桂的夫人陳美鳳擔任擲瓶人，有海巡署、船舶發展中心、中國驗船中心、BV驗船中心等單位代表與會。

▲海巡署艦隊分署分署長廖德成致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲海巡署艦隊分署分署長廖德成致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)
海巡署艦隊分署分署長廖德成表示，海洋委員會海巡署為了加強巡邏台灣海域及保護漁民，乃建造100噸級巡防救難艇，後15艘委由台船公司建造，此次下水的為第11艘100噸級巡防救難艇(台船編號HNO.1149)，而後續4艘巡防救難艇預計於2023年全部完工交船。

▲海巡署艦隊分署巡防救難艇下水。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲海巡署艦隊分署巡防救難艇下水。(圖／台灣國際造船公司提供)
台灣國際造船公司副總經理周志明指出，台船公司積極配合政府國艦國造政策，近年參與包括海軍的國造潛艦、新型兩棲船塢運輸艦、新型救難艦、海巡署推出的4000噸級、1000噸級、100噸級巡防艦艇，科技部的海研一號、二號、三號海洋研究船，教育部的海洋實習船等案建造。

周志明並指出，未來除各項軍艦及公務船建造外，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力之最堅強後盾，一同守護國土。


鋼市強勁復甦！中鋼111年2月份盈餘新台幣近42億元

提升企業競爭力！勞動部人才資源中心啟動輔導服務

那瑪夏打造賞櫻、觀螢、啖桃勝地　企業捐贈吉野櫻造林

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀