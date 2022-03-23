奈我何？虎斑貓打破花盆卻一臉傲嬌 奴嘆：早已放棄了
看這樣子一定是奴才的錯啊！養貓的人都知道，貓咪總是隨心所欲，是隻想做什麼就做什麼的生物，因此常常有人說，只要東西被貓砸破，一定都是奴才沒收好，不是貓咪的錯。國外有一隻貓咪日前打破了花盆，牠不但沒逃跑，反而一臉傲嬌地站在一旁，表情彷彿在說：「就是本喵做的，怎樣？」
這隻表情狂妄的虎斑貓叫做「Chico」，目前9歲來自巴西聖保羅，別看牠只是一隻普通的虎斑貓，在牠的個人IG上寫著「演員、模特、舞者、作家、影響者、播客、博主、首席執行官和貓科動物統治世界的領導者。」Chico的竄紅是因為牠經常帶著厭世的眼神，加上奴才經常替牠穿上各種衣服，牠都能乖乖配合，因此IG吸引將近58萬粉絲追蹤，另外也有超過百萬網友追蹤牠的臉書粉專。
這天奴才突然聽見物品破碎的聲音，走進房間一看，一盆花硬生生地倒在地上，陶製的花器已破碎成大大小小好幾塊碎片，植物也呈現「倒栽蔥」的方式跌落在地板上，而Chico這時就站在花盆的一旁，不僅沒有羞愧地躲起來，反而一臉得意驕傲的表情，彷彿在跟飼主說：「就是本喵幹的好事，怎麼樣啊？」
網友看了都忍不住笑說：「貓的表情沒有絲毫悔意」、「牠已經在想要弄破下一盆了」、「一定是植物先動手的」、「貓：我打破了它，但是它沒有按照我想要的樣子，所以……」、「牠可能覺得這盆花與家裡風格不搭」、「得意的臉」、「那一臉：『是我，那又怎樣？』」、「牠的臉太過分了哈哈」。（編輯：陳珮瑜）