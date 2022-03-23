新生兒心臟破洞！醫生說會好卻猝逝 媽淚訴：來不及長大
一位聽障媽媽在臉書「爆料公社」PO文分享自己的心碎遭遇，表示自己的小孩才出生兩個多月就猝逝，淚訴「都還沒看到這個世界就走了」，小孩出生時就被檢查出心臟破洞，但醫生說只要多觀察跟追蹤，長大就會好，沒想到日前猝逝，死因是「先天心臟病、肺水腫而心因性休克」，讓媽媽十分悲痛難以接受。
這位心碎母親表示，自己是新手媽媽，小孩出生的時候就有做全部自費的超音波檢查，心臟、腦部、腎臟、腹部那些都有，懷孕時期的羊膜穿刺、基因檢測等等檢查也都有做，而帶小孩去做心臟超音波時，醫生表示小孩心臟有破洞0.5公分，不過醫生說只要多觀察跟定期追蹤，長大就會好，並叮嚀3個月後再來追蹤回診。
不過原PO透露，自己小孩3月17號時突然臉色蒼白、嘴唇發紫、呼吸困難還癱軟，趕緊帶去掛急診，醫生還是說沒事，照了X光說可能是腸絞痛。結果沒想到22日小孩又有異狀，趕緊打119送醫急救，卻在到院前便宣告不治。
原PO心碎表示，「死亡證明書出來了，是先天心臟病、肺水腫而心因性休克」，淚訴「昨天寶寶本來還好好的，都還沒長大看世界，就這樣走了真的很心痛...」並直言現在很自責，質疑「遇到的醫生都不是很細心」，因此才錯過治療小孩的黃金時期。
網友則紛紛留言回覆說，「建議小小孩有問題盡量找有附設兒童醫院的大醫院」、「媽媽加油...只要妳好好保重小天使會再回到妳身邊的」、「請節哀，多多保重」、「看了好難過」、「小犬出生也是如此，一直追踨大約1歲多時才閉合」。（編輯：倪浩軒）