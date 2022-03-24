房市／怕！323半夜又震又響 專家推「三招」好收驚
23日凌晨1點41分花東交界發生規模6.6強震，全台有感，民眾不是被手機警報嚇醒，就是被劇烈搖晃震醒，一早醒來許多民眾擔心地震是否搖出裂縫導致居住安全，專家提供自我檢查三招好幫民眾收驚，「由外而內、由下而上、看樑柱牆樓板」，不過專家也提醒若有較嚴重的狀況，還是要盡快通知專業技師或建築師到場檢驗已確保居住安全無虞。
信義房屋鑑價部指出，清晨花蓮的地震雖然雙北震度只有三級，但許多房屋在地震時所發出搖晃聲讓許多民眾非常擔心居家結構安全，信義房屋鑑價部建議現階段民眾看屋應多留意結構問題，而檢查方式建議可以採「由外而內、由下而上、看樑柱牆樓板」，首先先看建築物是否有傾斜、沉陷的現象，建築物外觀是否有異常，或是大樓磁磚、牆面是否有剝落或傾斜現象，若民眾覺得有傾斜但肉眼看不出來，可使用簡易水平尺測量。
由下而上則是從1樓開始檢查是大樓否柱子有嚴重裂縫或混泥土被壓碎剝落、鋼筋外露等現象，尤其1樓是開放空間的挑高挑空大樓，或1樓原為老舊住宅改變為賣場等建築物都要多加留意。
而最後則要注意樑、柱、以及承重牆與樓板部分，檢查是否有明顯裂縫，若裂縫寬度大於0.3mm，且位於承載結構的樑柱時，或有地基沉陷、傾斜時，這時候民眾就要盡快可尋找專業土木結構技師或建築師至現場勘查。鑑價部也提醒未來這幾天用路人盡量走在騎樓內，因地震過後所引發之餘震可能使大樓磁磚掉落造成危險。
另外，對於正要購屋的民眾來說要怎樣挑選安全的物件呢?信義房屋企研室專案經理曾敬德表示921大地震災後修訂相關規範提升了之後的新建物耐震能力，民眾可挑選地下室開挖較深的大樓，理論上都是結構比較安全的大樓社區。至於一般的公寓也不用過於擔心，加強磚造或RC的公寓，只要按規定施工且無人為破壞等，仍具有一定的耐震能力。