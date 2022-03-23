入侵烏國不意外？肢體語言專家曝蒲亭狀況：腦子出問題

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但是蒲亭用他的大腦來彌補身高的不足，皮斯表示，「蒲亭學得很快，很快就學會我教他的東西」，並在過去這30年來，蒲亭上電視或參加會議都能學以致用。
皮斯表示，他曾經教蒲亭百出「雙手合十，做出有如教堂尖塔的手勢，並且讓身體向後傾斜、不露齒笑」的姿勢以增加自信。皮斯解釋，這個姿勢會讓人看起來更有自信，且能控制自己的情緒，即使是緊張狀態，做出這個姿勢也會出現效果。皮斯指出，「蒲亭在許多影片中都擺出此姿勢，你不會看到他雙手交叉抱胸」。另外，皮斯還教蒲亭在走路時，以「半行軍」方式行走，以展現出政治家風範。
皮斯指出，在過去20多年來，蒲亭將自己塑造成冷靜、硬漢的形象，會柔道黑帶、打冰球，還會在打獵、釣魚的時候打赤膊騎馬。
但蒲亭的行為在過去一個月左右發生了明顯變化，皮斯表示，蒲亭的體重增加很多，身上的脂肪也變多，「他一直是健身狂熱者，但很明顯，目前他目前沒有在鍛鍊。所以俄羅斯有傳言說他患有癌症或早發性帕金森氏症。」
皮斯指出，蒲亭現在的肢體語言完全不同，「他不再是那個自信的總統，而是讓每個人都保持距離的人」。皮斯舉例最近幾週看到蒲亭開會都坐在「長得離譜的桌子、背對牆壁或窗戶」的位置，感覺好像他擔心隨時會被襲擊，需要做出防範一樣，認為這代表蒲亭更加「偏執」，跟人們更疏離。
皮斯表示，「他腦子很明顯有問題，他不想與人同行。」皮斯認為，蒲亭身心的病態狀況，都能解釋他對烏克蘭做出的魯莽行為。